JEM no tiene mecanismos para responder ante cuestionamientos que surjan por apartamiento de Rivas

El representante del Senado ante el JEM, Mario Varela, respondió consultas sobre posibles acciones de los afectados por los fallos del órgano en los que tuvo participación el senador colorado cartista, Hernán Rivas, quien pidió permiso como representante del Senado debido a los cuestionamientos a su título de abogado.

“Hubo una sustitución del senador nacional Hernán David Rivas, porque el mismo solicitó permiso en la última sesión del Senado de la Nación. Lo sustituye ahora el colega Derlis Maidana. Efectivamente, esa es una pregunta que ya me la habían hecho también abogados, profesionales y otros colegas tuyos. Sin embargo, necesitamos que el hecho se consuma, primero, que efectivamente ese título sea apócrifo o que sea de contenido falso en todo caso, sin embargo, eso no significa que de repente pueda existir algún tipo de solicitud de esa naturaleza”, respondió Varela.

Dijo que como miembro de un cuerpo colegiado no puede dar todavía una respuesta certera sobre el punto, pero sí será el tema más importante que tendrán en la semana en el seno del JEM.

Ya hay casos en los que se solicitaron revisiones

Varela contó que hay antecedentes de casos anteriores, pero el JEM no había accedido a esa revisión o auditoría de sentencias.

“Que yo sepa no (sobre si hay algún instrumento de revisión), porque aún no hemos estudiado a profundidad el caso, por eso no quiero preopinar aún, sin embargo, es un tema que tenemos que darle claridad absoluta a todos, especialmente a aquellas personas que están siendo denunciadas, así también como aquellos que han sido sentenciados o que han sido separados de sus cargos en alguna sentencia que ha dictado el JEM”, agregó.

Sobre si el nombramiento de Hernán Rivas en el JEM, cuando era diputado, se dio como un intercambio para evitar el voto censura contra el ministro de Educación de ese entonces, Eduardo Petta, contestó que no hay una denuncia formalizada en los ámbitos jurisdiccionales en el caso, ya sea en la Fiscalía o ante el mismo JEM, pero todo amerita a que se investigue.

Varela lamentó que Corte no se expidió en caso Romero Roa

Ante el nuevo cambio del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), Varela recordó el caso del diputado colorado Ramón Romero Roa (+), quien también fue cambiado y dicha acción fue tildada de inconstitucional, sin embargo, la Corte nunca se expidió.

“Lamentablemente, la Corte nunca se expidió. Él falleció por aquella situación del Covid, y nunca se resolvió el tema. Son situaciones que no deberían darse cuando una institución está en crisis. La Corte debería haberse expedido sobre el particular, no lo hizo, ahora tenemos en puerta una situación que podría darse de Enrique Kronawetter, que es miembro del CM, designado por el Poder Ejecutivo anterior, sin embargo, el Presidente actual había ya anunciado hace unos días que iba a designar a la doctora Alicia Pucheta, vamos a ver como se plantea esta situación, porque hay criterios dispares”, alegó.

Agregó que ojalá pueda encontrarse una solución clara, transparente, que no haya dudas y que no tengamos crisis institucionales, porque finalmente es el servicio de justicia, en este caso, un órgano extrapoder el que va a tener que sentir de vuelta una crisis que puede tener un efecto colateral en el JEM.

Orlando Arévalo: no deben seguir las dudas en el JEM

Varela fue también consultado sobre los cuestionamientos que también está recibiendo el titular del JEM, Orlando Arévalo, quien, al igual que Rivas, saltaron dudas sobre la legitimidad y originalidad de su título universitario de abogado.

“Él también hoy tiene algunas denuncias, y él tiene que hacer su descargo, y disipar cualquier duda que haya. Él estuvo en la última sesión también planteando ese tema fuera de la sesión con nosotros, y por supuesto, él tiene la obligación de aclarar este tema. No puede quedar de ninguna manera suspicaces, ni dudas. No puede existir, aunque él tenga razón, las dudas no pueden seguir en el JEM, él tiene que poder resolver eso en la brevedad”, finalizó.