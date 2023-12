Caso Hernán Rivas: opositores presentan proyecto de pérdida de investidura del cartista

Las senadoras Kattya González (PEN) y Celeste Amarilla (PLRA), junto con el diputado Raúl Benítez (PEN), presentaron este martes un proyecto de resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador colorado Hernán Rivas (HC).

Lo planteado por los opositores se da ante las denuncias y sospechas de que el título de abogado que tiene el cartista sería falso y, pese a esto, llegó a formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e incluso presidirlo.

Al respecto, la senadora Kattya González sostuvo que este pedido se “encuadra” en el artículo 201 de la Constitución Nacional (de la pérdida de investidura) en su numeral 2, el cual indica que un senador o diputado perderá su investidura en caso de uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Termina el periplo de una investigación que corrobora de forma fehaciente que el senador Hernán Rivas no tiene un título universitario y no tiene la manera de certificar que pisó una facultad de derecho. No podemos permitir dentro del Congreso que cualquier badulaque engañe a la institución republicana y con eso acceda la presidencia de un órgano tan importante como el Jurado de Enjuiciamiento”, declaró.

Lea más: Diputados opositores buscan evitar abogados “mau” en el JEM

Hernán Rivas obtuvo su título en 24 horas, sostiene diputado

Por su parte, el diputado Raúl Benítez sostuvo que el senador Rivas “accedió a su título en menos de 24 horas y en plena pandemia” para jurar ante el JEM y gracias al “movimiento” de distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Es un proceso que suele durar uno o dos meses, pero a él se le registra el título para que pueda jurar como representante en el JEM. El propio MEC nos envió dos certificados distintos sin darnos explicación alguna; claramente fue un estudiante de papel que no terminó la carrera y nunca pisó un aula de la carrera de derecho”, agregó.

Asimismo, enfatizó que Rivas “no se quedó con el título impreso en su casa”, sino que con este “título falso” llegó a ser miembro y presidente del JEM.

“Se demuestra que Hernán Rivas nunca pisó un aula; no puede ser tan difícil demostrar que vos estuviste en una universidad, por lo menos una foto vas a tener”, culminó.

Lea más: Petta ignoró groseras irregularidades en el registro del título de Rivas

Caso Rivas “desprestigió al ya desprestigiado Parlamento”

Finalmente, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que el caso de Hernán Rivas sometió a un “desprestigio a todos por una ambición personal” del cartista.

“Esto es un juicio donde se juzga el comportamiento, la ética moral y a un representante del pueblo, que el mismo pueblo ya dijo que Rivas no debería representar a nadie. A nosotros nos queda hacer la parte formal ante una cuestión política que va desprestigiando al ya desprestigiado Parlamento”, concluyó.

Lea más: Ministro de Educación promete seguir analizando cuestionamientos sobre el título de Rivas