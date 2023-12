Ministro de Educación promete seguir analizando cuestionamientos sobre el título de Rivas

Tras las denuncias en contra del Ministerio de Educación debido a la aprobación del cuestionado título de abogado de Hernán Rivas, el ministro Luis Ramírez insistió en que no comprende por qué los acusan de blanqueamiento.

“No nos ocupa, no nos toca ni tampoco podemos tener intervención. No tenemos esa potestad. Lo único que, por ley, hoy hacemos es la inscripción del título”, indicó y resaltó que por ello hoy trabajan para renovar la ley de educación superior.

Agregó, en ese sentido, que la ley les indica que para inscribir un título solo deben verificar los sellos y firmas de la universidad, el certificado de estudios y la cédula de identidad. “Pueden decir que es una catástrofe, pero así funciona. No pueden decir que estamos blanqueando”, enfatizó.

“No voy a blanquear a nadie”, asegura ministro

En ese sentido, habló también sobre la investigación realizada ya en el 2020 -antes de su gestión- sobre el título de Hernán Rivas. Al respecto, indicó que este fue aprobado en el marco de una anterior ley, pero prometió solicitar informes a su asesor jurídico sobre los detalles de esa investigación, que presuntamente comprobaba la falsedad del titulo.

“Nosotros lo que hacemos es investigar sobre algo investigado. Estamos haciendo el trabajo. Todo hemos proveído. Todos los materiales que existen, nosotros hemos entregado. No sé por qué se quiere hablar de un ocultamiento”, declaró.

Ramírez también prometió “no blanquear a nadie” y aseguró que van a separar a quienes corresponda, una vez recibidos los informes legales del caso. “Yo no quiero dejar ninguna duda de que nosotros no vinimos a blanquear a nadie”, insistió.