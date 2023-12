Ley de Superintendencia: fuerza opositora en Diputados no avaló atropello de mayoría cartista

Diputados de las bancada de Fuerza Republicana (ANR), las tres del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y los de País Solidario, Patria Querida, Cruzada Nacional, Encuentro Nacional, Yo Creo y Hagamos abandonaron la sala de sesiones para evitar la sesión ordinaria de ayer y así parar la sanción de la ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones.

El grupo disidente solicitó primeramente a los cartistas convocar a una audiencia pública el viernes próximo para socializar el polémico proyecto. Sin embargo, fue ignorado. Como el cartismo ya contaba con los números para llamar a una sesión extraordinaria, el grupo de los 37 diputados se unió a los manifestantes en frente del Panteón Nacional para así intentar resistir al atropello.

“No nos arrodillamos”, dice Johanna Ortega

La diputada Johanna Ortega (PPS), al dirigirse a los manifestantes, dijo de manera enfática que iban a resistir en la Cámara Baja por más minoría que sean, que no se iban a arrodillar a las órdenes de una persona, en alusión a Horacio Cartes, en cuyo quincho se toman las decisiones que luego las cumplen los colorados oficialistas, incluso desoyendo a la ciudadanía, la iglesia y sectores empresariales.

“Acá estamos 37 diputados de diferentes bancadas que no estamos dispuestos a someternos ni arrodillarnos a las órdenes de nadie. Nosotros no recibimos órdenes de nadie que no sean las que el pueblo paraguayo que nos dio su voto”, dijo la diputada Johanna Ortega.

Ley de Superintendencia: No somos “tembiguai”, sostiene Espínola

A su vez y de manera más desafiante el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) dijo que ellos no son “tembiguai” y que no reciben órdenes desde la calle España, también en referencia a Horacio Cartes. Agregó que la democracia se construye con diálogo, consenso y no con atropellos.

“No somos tembiguai y no recibimos órdenes desde la calle España. Una nación se fortalece con la construcción de diálogos, consensos, con debates, incluyendo a todas las ideologías y todos los sectores de la sociedad. La democracia se construye día a día. Respetar las reglas del funcionamiento de las instituciones es el contenido más básico de la democracia”, aseveró el diputado Mauricio Espínola.

Raúl Benítez: “Gavilla de mafiosos”

El siempre combativo diputado Raúl Benítez (PEN) trató de “gavilla de mafiosos” a los cartitas y sus satélites que a tambor batiente aprueban leyes para dar súperpoderes a ministros y disponer de los fondos jubilatorios de los trabajadores.

“El cartismo no aguanta la democracia, le irrita gobernar bajo la Constitución Nacional y las leyes. Con risa irónica, se burlan de los derechos y de las reglas que existen para proteger a los trabajadores. Son una gavilla mafiosa que impone un sistema jubilatorio, tocando el dinero del pueblo, del trabajo. La intención del gobierno de Santiago Peña es tener el control sobre todos los trabajadores. En Cámara de Diputados hay un grupito, a veces mayoría, a veces minoría, pero vamos a seguir resistiendo”, dijo Benítez.

Pisotean las instituciones con ley de Superintendencia

En representación de los diputados liberales, habló Antonio Buzarquis, quien pidió al cartismo respetar las instituciones, en especial a Santiago Peña y al ministro de Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.

“Al Presidente y sus ministros les exigimos respeto a las instituciones no pueden pasar por mensajes de WhatsApp un proyecto tan delicado que toca el dinero de los trabajadores y jubilados y pretender que aprobemos”, dijo el diputado Buzarquis.

Si bien, los diputados disidentes indicaron que están a favor de controlar las cajas jubilatorias e instaron a la cordura a los cartistas, esto no fue suficiente para evitar el atropello institucional.