Peña justifica restitución de fueros a Galeano y Rivas: “No se ha encontrado ningún hecho”

La aplanadora de votos cartistas y sus satélites repusieron ayer los fueros a los senadores cartistas Erico Galeano, procesado por supuesto lavado de dinero, y Hernán Rivas, imputado por aparente título falso, así como al opositor Rafael Filizzola (PDP), procesado por supuesta lesión de confianza, quien rechazó el “privilegio”.

El más beneficiado es Galeano, para quien el 24 de mayo se debía definir si la Fiscalía lo acusaba formalmente.

El presidente Santiago Peña fue cuestionado sobre la decisión que se tomó y beneficia a los senadores de Honor Colorado, equipo político del cual es parte.

Fiscalía no halló ninguna irregularidad y tardó en presentar acusación

Peña defendió la decisión de los senadores, alegando que el Ministerio Público ya habría superado el período para presentar una acusación, por lo que los legisladores cartistas decidieron devolverles sus fueros a Rivas, Galeano y Filizzola.

“Ellos entendieron que se había dado el tiempo suficiente para poder avanzar en la acusación y no se hizo; entonces les devuelven los fueros”, declaró.

Además, argumentó que la Fiscalía no halló ningún hecho punible en las investigaciones preliminares contra los cartistas. “Mi posición siempre ha sido que los legisladores tienen que defenderse y tienen que dejar que la Justicia actúe. En este caso la Justicia ha actuado y no se ha encontrado ningún hecho”, dijo.

Pide celeridad en la investigación

Agregó que estos procesos judiciales tienen que tener una celeridad en la investigación porque -cuestionó- la tardanza de la Fiscalía en presentar una acusación genera incertidumbre. “Esto es similar a un juicio político que se inicia en la Cámara de Diputados, se acusa y luego va al Senado. Y cuando tenemos un proceso tan largo, esto genera incertidumbre tremenda en la población. A uno le gustaría que esto sea un proceso rápido. Si uno le acusa, quiere decir porque uno tiene ya los elementos”, dijo.

Peña descartó que este tipo de decisiones en el Congreso le afecten a su gobierno. Al contrario, agradeció a los legisladores por acompañar todos los proyectos de ley que impulsaron desde el Ejecutivo, como la iniciativa que crea el programa “Hambre cero en las escuelas”.

Retiro de fueros para “todos o nadie”, dijo senador cartista

El Presidente, asimismo, negó que la reposición de fueros de Galeano y Rivas sea una respuesta del cartismo al no obtener los votos para aprobar el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio. “Esto no es un tema partidario, es uno parlamentario. No solamente hay parlamentarios del Partido Colorado, sino también de otros partidos”, dijo, haciendo mención a Filizzola y la senadora liberal Celeste Amarilla.

Sin embargo, el senador cartista Derlis Madina reconoció que fue una decisión que se tomó en torno a la negativa del Senado en desaforar a Abdo Benítez, quien mantiene una enemistad con el expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.

“Por el trato que se tuvo con Mario Abdo, de blindarle y de obstruir esa investigación, consideraron los colegas dejar sin efecto los desafueros de los tres y que dependa de cada uno de los interesados si van a solicitar de vuelta sus desafueros para ponerse a disposición”, dijo.

También mencionó que la justificación es que todos o ninguno se sometan ante la ley. “La argumentación político-jurídica es que todos los paraguayos somos iguales ante la ley y que el Estado trabajará en remover los obstáculos que impiden la igualdad entre todos los paraguayos. Y claramente lo que se hizo para blindar al senador vitalicio fue en ese sentido y corresponde entonces que estos tres senadores recuperen sus fueros”, declaró a la 1080 AM.