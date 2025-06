Fernanda: Indignación y críticas por total ausencia del Estado

Durante la sesión de la Cámara Baja, varios parlamentarios lamentaron el feminicidio de la joven ovetense Fernanda Benítez, quien fue brutalmente golpeada y quemada viva en Coronel Oviedo. Se sindica como autor del crimen al que sería el padre de su hijo nonato,también un adolescente.

“El Estado no fue capaz de generar la confianza de Fernanda hacia algún referente del barrio o de la institución donde asistía. Hay una ausencia total del Estado, por eso, esta joven no pudo contarle a nadie lo que le estaba pasando. Ella se fue pensando que estaba sola. Por el miedo a lo que iban a decir de ella, por el miedo a ser juzgada”, dijo el diputado Raúl Benítez (Independiente).

Indicó además que la ausencia del Estado también se ve en la falta de credibilidad en las instituciones que motivó a que la ciudadanía ataque la casa del presunto autor del feminicidio.

“La ciudadanía con impotencia y con rabia fue a quemar la casa. El mensaje es para nosotros, porque quiere decir que la gente no confía que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando la instituciones no funcionan la justicia por manos propias es la opción”, sentenció Benítez.

Por su lado, la diputada Leidy Galeano (YoCreo) lamentó que, una vez más, se llegó tarde y que las instituciones ignoraron a los familiares de la víctima.

“Las instituciones dieron la espalda a la familia de la víctima. Recién cuando se la encontró muerta, allí si había policías y fiscalía. Siempre es para resguardar al victimario y no a la víctima. La falta de empatía es una tragedia nacional y la instituciones están corrompidas”, dijo Leidy Galeano.

En similar posición se manifestaron las diputadas Dalia Estigarribia (PLRA) y Rocío Vallejo (PPQ).

Culpa no es solo del Estado

Por su lado, la diputada cartista Rocío Abed indicó que todo un país está enlutado por lo que ocurrió con la adolescente, pero que la culpa no solo es del Estado. Dijo que la oposición está utilizando la tragedia para sacar provecho.

“No se puede cabalgar sobre la desgracia y atribuir toda la responsabilidad al Estado. Hemos fracasado como sociedad, como familia y como Estado. Acá no se activó ningún sistema, no fue efectivo ningún protocolo. No basta con legislar y endurecer las penas. Tenemos que encontrar medidas más creativas (sic)”, dijo la diputada cartista, quien en agosto de 2022 dijo que “movía la colita” cuando veía a su líder, Horacio Cartes.