Renuncia de Nenecho: Tratan de cobarde al cartismo

Los diputados opositores; Raúl Benítez, Rocío Vallejo y Johanna Ortega se pronunciaron mediante sus redes sociales tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) de la Intendencia de Asunción.

“Renunció Nenecho, se ha cerrado el pacto de impunidad. Olvídense que vamos a conocer qué pasó con los G.500 mil millones. El proyecto cartista es esto: enriquecerse, destrozo de las instituciones y el blanqueo garantizado. Pero, así como vemos, tienen mucho miedo de caer”, escribió el diputado Raúl Benítez (Independiente).

El diputado opositor indicó que la intención real era destituir Miguel Prieto de Ciudad del Este y otorgar impunidad Nenecho Rodríguez.

“Cómo están intentando forzar la línea los cartistas. Señores, enviaron primero el dictamen de Prieto para destituirlo, pactaron impunidad con Nenecho y huyeron de las elecciones en Asunción. Se dice y no pasa nada, son un proyecto político autoritario, pero también pererî” fustigó.

Por su lado la diputada Rocío Vallejo (PPQ) manifestó que Rodríguez dejó una ciudad desolada con una administración en quiebra.

“El intendente más infame de la historia de la Municipalidad de Asunción renunció y dejó a su paso una ciudad desolada con una administración quebrada financiera, moral y estructuralmente”, dijo Rocío Vallejo.

Agregó que todo el descalabro administrativo que dejó Óscar “Nenecho” Rodríguez se debe a la descarada protección política de su grupo afín.

La parlamentaria dijo que su renuncia no puede ser sinónimo de impunidad, ni el reflejo de pactos políticos oscuros y que la justicia debe avanzar y devolver la esperanza a los asuncenos.

A su turno, la diputada Johanna Ortega (PPS) dijo que Horacio Cartes le soltó la mano al ahora ex intendente de Asunción y que todo lo que se denunció desde la oposición quedó confirmado.

“Te vas porque yo quiero que te vayas, le dijo el cartismo a Nenecho. Y así, el intendente que juraba que “el que nada debe, nada teme”, terminó renunciando. Sin embargo, las denuncias del interventor confirman lo que ya denunciamos nosotros antes: una municipalidad saqueada, en ruinas, con cómplices incluso dentro de la Junta Municipal, dijo Johanna Ortega.

La parlamentaria capitalina indicó además que el interventor Carlos Pereira presentó cinco causas penales ante el Ministerio Público y espera que no se queden “dormidas” como las denuncias anteriores que tiene Rodríguez.

“Pereira presentó cinco denuncias penales contra Nenecho, además de las causas dormidas en la Fiscalía hace meses. Mientras tanto, Nenecho se hace la víctima, el “impoluto”, el de la “espalda curtida”. Pero la única verdad es otra: renunció cobardemente. Después de dejar a Asunción devastada", sentenció Ortega.