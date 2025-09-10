Hijas de Óscar Denis agradecen al Cardenal Adalberto Martínez por respuesta a su carta

Las hermanas Denis, hijas de exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado el 9 de septiembre del 2020, brindaron ayer una conferencia de prensa antes de ingresar a la Catedral de Asunción para una misa donde pedieron por los secuestrados, al cumplirse cinco años de este hecho.

Mencionaron que la Iglesia siempre caracterizó por sus luchas contra las injusticias, por lo que solicitaron al cardenal que interceda públicamente por las familias de los secuestrados: Edelio Morínigo, Óscar Denis y Félix Urbieta.

El Cardenal Adalberto Martínez dio respuesta a la carta abierta que le dirigieron las hijas de Óscar Denis, lo cual fue profundamente agradecido por las mismas, quienes destacaron su voz firme en favor de la verdad, la justicia y la libertad.

De igual forma, resaltaron su compromiso de caminar junto a las familias de los secuestrados con fe, esperanza y la certeza de que toda persona es imagen de Dios y merece dignidad, oportunidades y paz.

La respuesta

“En nuestro país, y en el mundo, todavía son demasiados los que sufren el drama de la desaparición, el secuestro y la privación injusta de la libertad. Oramos de manera especial por Edelio Morinigo, Félix Urbieta, Óscar Denis y tantos otros hombres y mujeres, cuya ausencia es herida abierta en el corazón de sus familias y de toda la sociedad”, señala una parte de la carta del Cardenal Martínez.

“En esta fecha queremos destacar el coraje, la persistencia y la valentía de la familia Denis, así como de las demás familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos”, agrega el escrito.

Luego agrega: “Recordamos también la carta abierta que en la mañana de hoy (martes) dieron a conocer las hijas de Óscar Denis, en la que reclaman justicia y piden a las autoridades incrementar los esfuerzos para lograr la liberación de su padre o esclarecer definitivamente su situación. Su voz se suma al clamor de todo un pueblo que no se resigna al silencio ni a la impunidad”.

En otro momento, hace un llamado a las autoridades nacionales a redoblar los esfuerzos, a disponer de todos los recursos necesarios y a mantener firme el compromiso de esclarecer los hechos y lograr el retorno de los desaparecidos.

“Al mismo tiempo, apelamos al sentido humanitario de quienes mantienen en cautiverio a personas inocentes: que escuchen la voz de la conciencia, que abran su corazón a la compasión y a la misericordia, y que colaboren indicando su situación", sostiene.

“Confiamos que estas rodillas y estas lágrimas no se doblarán en vano, porque Dios escucha el clamor de su pueblo y no abandona a los cautivos ni a quienes sufren su ausencia”, finaliza la carta.