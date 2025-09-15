Sanción a Yamy Nal y Chaqueñito se tomará en bloque, dice Silvio Ovelar

La discusión sobre la posible pérdida de investidura de Norma “Yamy Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera se dio a raíz de la filtración de audios en que supuestamente ambos legisladores que ingresaron por el Partido Cruzada Nacional y que apenas asumieron se pasaron a Honor Colorado, negocian desde cargos y alquileres de vehículos en Itaipú, hasta la repartija de una donación de US$ 8 millones que realizará el gobierno de Taiwán al Congreso Nacional.

Silvio “Beto” Ovelar, mencionado en el audio de la repartija de la donación de Taiwán junto a Lizzarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Basilio “Bachi” Núñez, dijo que espera que la senadora Yamy Nal se rectifique, ya que de eso dependería para definir el caso como de calumnia o de corrupción. Agregó que llegarán hasta la última instancia y que la bancada cartista definirá en bloque si opta o no por la pérdida de investidura.

“Exigir que se rectifique, porque no se puede alegremente decir barbaridades, y si no lo hace, voy a demandarla. La bancada decidió aquella vez la pérdida de investidura de Kattya González y yo me adecué a lo que la disciplina movimentista había creído que era la vía correcta. Hoy yo voy a obrar de la misma manera, entonces, creo que hay méritos suficientes para que se le sancione a estos colegas”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Yamy Nal y Javier Vera “Chaqueñito”, tras los audios filtrados que podrían derivar en hechos de corrupción pública.

Gravedad de audios

En uno de los audios, supuestamente quien sería Yamy Nal, habla de cobrar el “tañarandy” y quien sería “Chaqueñito” asegura que sus votos valen al menos US$ 20.000. Además, negocian cargos en Itaipú, lo que se podría considerar tráfico de influencias.

Para Silvio Ovelar, este audio en el que hablan del negociado y de pedido de cargos en el Estado amerita sanciones fuertes, incluso la expulsión, de comprobarse la veracidad de los mismos.

“El audio posterior es mucho más complicado. Eso sí ya ameritaría sanciones mucho más fuerte, como la expulsión o las sanciones, pero eso ya va a quedar a cargo de los colegas analizarlo”, expresó.

La senadora Norma Aquino publicó ayer en su cuenta de la red social X que podría presentar pedidos de pérdida de investidura contra otros senadores, mientras la oposición se declaró en reunión permanente mientras analiza presentar una denuncia penal y lanzar un proceso para que ambos parlamentarios sean expulsados del Senado. Además de las advertencias de sus correligionarios quienes exigen que la legisladora se ratifique o rectifique en lo dicho en los audios.

Amenazas de Yamy Nal

Sus dichos también son dirigidos a la bancada del cartismo que finalmente tendrá la última palabra sobre su permanencia o no, aunque el sector apunta a salvar una vez más a sus aliados, como ya lo hicieron con la liberocartista Noelia Cabrera. Ahora por segunda vez salvarán a “Chaqueñito”.

Para “Beto” Ovelar, “si algunas personas fantasean en su esquema psiquiátrico, con cuestiones que suceden acá, esa es una cuestión que a mí no me afecta. No me tomo por aludido, ni me van a correr con esta cuestión”, aseguró.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, junto con la bancada de Honor Colorado recibirán hoy a las 10:30, luego de la reunión de la mesa directiva a los neocartistas para que expliquen sus dichos en el audio filtrado que devela un presunto esquema de corrupción en el Congreso.