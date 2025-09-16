Expulsión de Yamy Nal no será moneda de cambio para sacar a un opositor, confirman

Desde la bancada de Honor Colorado confirmaron que en la sesión extra de hoy concretarán la expulsión de la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino y la suspensión sin goce de sueldo de Javier “Chaqueñito” Vera, ambos involucrados en audios en los que presuntamente negocian cargos de Itaipú, sus votos por US$ 20.000 y la repartija entre legisladores oficialistas de US$ 8 millones de una donación de Taiwán para el Congreso Nacional.

Tras el anuncio, también surgieron rumores que con la expulsión de Yamy Nal se concretaría la de los senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla y Salyn Buzarquis como moneda de cambio.

Sin embargo, hoy senadores y diputados de la oposición se reunieron con el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, para hablar sobre el caso y confirmaron que finalmente eran solamente rumores.

“Ante los rumores que circulaban ayer de una suerte de moneda de cambio de Yamy Nal, Chaqueñito, Salyn y Celeste Amarilla, vinieron a traer su apoyo a la institucionalidad, a la República. Entonces yo les pedí que les reciba el propio presidente para que ellos vayan con la tranquilidad, que eso, si es que hubo, se desactivó”, sostuvo Celeste Amarilla en una conferencia de prensa en la que participaron tanto los legisladores, como el propio Núñez.

“Vinimos con la inquietud del cháke. Estamos cansados de que la oposición constantemente esté en un cháke, que sea moneda de cambio ante sucesos sumamente graves que ocurrieron y todos sabemos con la filtración de los audios. No podemos seguir en este tren de amenazas, así no se puede trabajar, así no se puede construir una democracia, eso pone en riesgo la seguridad jurídica y la ciudadanía está cansada”, expresó Rocío Vallejo, diputada del Partido Patria Querida.

Pérdida de investidura de Yamy Nal

La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria hoy, donde tratarán tanto la pérdida de investidura de Yamy Nal, como la suspensión de Chaqueñito.

El pedido de pérdida de investidura se concretó luego de que la bancada de Honor Colorado anunció hoy que apoyarían la expulsión de la senadora.

El pedido fue impulsado primeramente por senadores de la oposición; sin embargo, no lograban contar con las once firmas necesarias para que el mismo sea tratado.

También la Fiscalía abrió una causa en contra de la senadora Aquino. Ayer la bancada de Honor Colorado ya anunció también la expulsión de la senadora de sus filas.