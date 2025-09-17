Suspenden a “Chaqueñito” pero Rivas y Cabrera se salvan por ahora

Hernán Rivas y Noelia Cabrera estaban en “el ojo de la tormenta”, sin embargo, Rivas recibió el apoyo del presidente de la República Santiago Peña, quien dijo que la Justicia debía terminar la investigación pese a que la Fiscalía acusó al legislador y la Corte suspendió su matrícula de abogado de la Universidad Sudamericana.

Por otro lado, los cartistas quedaron conformes con castigar a Cabrera sacándole la presidencia y el manejo de los fondos Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de Paraguay (Conaderna).

La legisladora había dicho que sus parientes hacían trabajo remoto ya que nadie los conocía en el Congreso después que un medio de prensa los descubriera trabajando en un estudio jurídico privado en su horario laboral público.

Este blindaje político en casos claro de corrupción y tráfico de influencia tenía indignada a la ciudadanía hasta la filtración de los audios entre Yamy Nal y Chaqueñito.

Suplentes de Yamy Nal y Chaqueñito convocados para hoy

Pese a las especulaciones sobre traer a reemplazantes de la ANR mediante dudosas interpretaciones de la ley, el Senado convocó para la sesión ordinaria de hoy (9:00) a los suplentes del Partido Cruzada Nacional.

El curul de la exsenadora Norma Aquino “Yamy será ocupado por el cuestionado empresario Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, de 73 años.

En documentos oficiales de la Justicia argentina el mismo aparece como el vendedor de un valioso inmueble en la República Oriental del Uruguay por US$ 14.500.000, a testaferros del empresario kirchnerista Lázaro Báez, condenado a 10 años por lavado de activos.

Aparece en la investigación del Ministerio Público argentino conocida como de la “ruta del dinero K”, sin embargo Cruzada Nacional destaca que no tiene deudas con la justicia.

En reemplazo a Javier Vera, durante 60 días, ocupará su curul la suplente Gladys Lucía Mendoza. Ambos se muestran, por ahora, muy cercanos a la línea de Cruzada Nacional y su líder Paraguayo Cubas.