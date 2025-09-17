Política

Suspenden a “Chaqueñito” pero Rivas y Cabrera se salvan por ahora

La pérdida de investidura de Norma Aquino alias Yamy Nal y la sanción de 60 días contra Javier Vera “Chaqueñito” desvió la atención de los casos de presunto uso indebido de influencia que salpica a Hernán Rivas (ANR, HC), acusado por título falso para acceder al cargo de “juez de jueces”; y de Noelia Cabrera (libero cartista), cuyos sobrinos fueron descubiertos como presuntos planilleros del Congreso.

17 de septiembre de 2025 - 01:00
Javier Vera “Chaqueñito” sonriente durante la sesión de ayer.ARCENIO ACUÑA

Hernán Rivas y Noelia Cabrera estaban en “el ojo de la tormenta”, sin embargo, Rivas recibió el apoyo del presidente de la República Santiago Peña, quien dijo que la Justicia debía terminar la investigación pese a que la Fiscalía acusó al legislador y la Corte suspendió su matrícula de abogado de la Universidad Sudamericana.

Por otro lado, los cartistas quedaron conformes con castigar a Cabrera sacándole la presidencia y el manejo de los fondos Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de Paraguay (Conaderna).

La legisladora había dicho que sus parientes hacían trabajo remoto ya que nadie los conocía en el Congreso después que un medio de prensa los descubriera trabajando en un estudio jurídico privado en su horario laboral público.

Este blindaje político en casos claro de corrupción y tráfico de influencia tenía indignada a la ciudadanía hasta la filtración de los audios entre Yamy Nal y Chaqueñito.

Hernán Rivas en el medio de la bancada cartista.

Suplentes de Yamy Nal y Chaqueñito convocados para hoy

Pese a las especulaciones sobre traer a reemplazantes de la ANR mediante dudosas interpretaciones de la ley, el Senado convocó para la sesión ordinaria de hoy (9:00) a los suplentes del Partido Cruzada Nacional.

Lea más: Senador suplente de Cruzada aparece con millones de la “Ruta del dinero K”

El curul de la exsenadora Norma Aquino “Yamy será ocupado por el cuestionado empresario Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, de 73 años.

Gladys Lucía Mendoza.

En documentos oficiales de la Justicia argentina el mismo aparece como el vendedor de un valioso inmueble en la República Oriental del Uruguay por US$ 14.500.000, a testaferros del empresario kirchnerista Lázaro Báez, condenado a 10 años por lavado de activos.

Lea más: Chaqueñito: Vendido y carruaje, según internautas

Aparece en la investigación del Ministerio Público argentino conocida como de la “ruta del dinero K”, sin embargo Cruzada Nacional destaca que no tiene deudas con la justicia.

En reemplazo a Javier Vera, durante 60 días, ocupará su curul la suplente Gladys Lucía Mendoza. Ambos se muestran, por ahora, muy cercanos a la línea de Cruzada Nacional y su líder Paraguayo Cubas.

