Bachi Núñez repudia ataques y amenazas contra periodistas

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, expresó su repudio y condena ante los recientes ataques y amenazas sufridos por periodistas en el país. El pronunciamiento lo realizó a través de una publicación en su cuenta de X.

En su mensaje, el titular del Legislativo manifestó solidaridad con los comunicadores Fabián Costas, Carlos Benítez, Aníbal Gómez y sus familiares, quienes fueron blanco de hechos de violencia e intimidación en distintos episodios registrados esta semana.

“En una sociedad democrática no hay lugar para la violencia ni la coacción como herramientas de intimidación a la prensa, aun cuando sus críticas puedan resultar incómodas para cualquier sector. La libertad de expresión es un derecho fundamental y un pilar de nuestra República”, señaló Núñez.

Asimismo, el senador cartista aseguró que se pone a disposición para brindar el acompañamiento que corresponda y reiteró que el Congreso no será “cómplice del silencio ni de la impunidad”.

Ataques y amenazas a periodistas

El pronunciamiento surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de trabajadores de prensa en el país, donde gremios periodísticos han denunciado que la violencia contra comunicadores se mantiene como un riesgo latente para el ejercicio de la profesión.