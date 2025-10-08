Periodista atacado en Lambaré: denuncia de concejala cartista “llama la atención”

El 17 de septiembre pasado, Fabián Costa, jefe de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, denunció un atentado a balazos contra su vivienda y su vehículo. Desconocidos efectuaron al menos 15 disparos contra su domicilio ubicado en el barrio Mariscal López.

Costa había señalado que un grupo político estaba en su contra cuando fue consultado sobre de dónde podría provenir el ataque.

Una semana después del ataque a su vivienda, el comunicador fue querellado por la concejala Carolina González de Arévalo (ANR-HC) por violencia contra la mujer.

Ratificación y contexto político

El jefe de Prensa volvió a ratificar hoy que el hecho podría tener un trasfondo político, considerando el contexto que se vive actualmente en Lambaré. Este miércoles, funcionarios de la Comuna lambareña impidieron que el exdiputado Orlando Arévalo (ANR–HC), esposo de González, jure como concejal.

“Llama la atención que una semana después del atentado a mi casa, la concejal Carol González me demanda por violencia contra la mujer”, expresó.

Querella y pruebas solicitadas

Costa agregó que solicitó las pruebas de que viene hostigando a la familia de González, pero que recién se presentarán cuando se fije la nueva audiencia preliminar.

“Yo no recuerdo haberla nombrado ni siquiera sobre su gestión; entonces, me extraña y llama la atención que una semana después sale con esta demanda”, declaró.

Avances de la investigación

En cuanto al avance de la causa sobre el atentado, Costa mencionó que hasta el momento cinco personas fueron detenidas en distintos allanamientos

Comentó, además, que conversó con la fiscal Verónica Mayor, quien le informó que se solicitaron a la Policía los resultados de las pericias a los teléfonos y otras evidencias. Añadió que se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre el caso.

El comunicador resaltó que la investigación “no se está enfriando” y que, tras el atentado, no recibió nuevas amenazas.

Costa manifestó que no tiene miedo y que no cree que logren intimidarlo.