Maidana defendió que el eje diplomático es Taiwán, no Pekín

El senador Derlis Maidana intentó bajar la tensión tras las declaraciones de Bachi Núñez, quien cuestionó a los parlamentarios colorados que sugieren revisar los vínculos con Taiwán y acercarse a China Continental.

“En primer lugar, la posición del movimiento y del Gobierno del presidente Santiago Peña está claramente definida. Nuestra prioridad diplomática se enmarca dentro del eje Washington, Tel Aviv y Taipéi”, sostuvo Maidana en entrevista con ABC TV.

Aseguró que conversó con “Bachi” Núñez y que sus expresiones contra Hugo Meza no fueron dirigidas exclusivamente contra el diputado Meza, sino que buscaban reafirmar la línea política del oficialismo.

“Bachi reivindicó la posición histórica del movimiento. No se trató de una personalización, sino de una defensa de los principios diplomáticos que siempre hemos sostenido”, aclaró.

“Meza es un diputado con criterio propio”

Consultado sobre la figura del diputado Hugo Meza, quien habría visitado China recientemente y manifestado su simpatía por el establecimiento de vínculos con Pekín, Maidana optó hablar con un tono conciliador.

“Hugo Meza es una persona de mucha confianza, un legislador con criterio propio. Pero debe entender que la posición del Gobierno respecto a China-Taiwán es una política histórica del Estado paraguayo”, indicó.

El senador recordó que la relación con la República de China (Taiwán) no es solo una política partidaria, sino una constante diplomática nacional que trascendió a varios gobiernos.

“Incluso Fernando Lugo mantuvo esa línea. Paraguay es uno de los pocos países que defiende en la ONU el derecho de Taiwán a ser miembro pleno, no solo observador”, enfatizó.

“Nuestra relación con Taiwán es inquebrantable. Es un vínculo de cooperación, desarrollo y amistad. Esa es la línea del Partido Colorado y del Estado paraguayo”, subrayó.

Aun así, el legislador dejó abierta la puerta al diálogo dentro del movimiento y expresó que ojalá el diputado Meza continúe dentro de Honor Colorado. “Es un parlamentario valioso, pero todos debemos entender cuál es la línea que apoyamos”, expresó.