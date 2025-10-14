Latorre abre floja “investigación preliminar” a sobrina de Lalo Gomes ubicada en Diputados

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) confirmó la apertura de una “investigación preliminar” contra la funcionaria Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, medida que no tiene el peso de un sumario tal como establece la Ley Nº 7445/2025 “de la Función Pública y del Servicio Civil”.

Lea más: Sobrina de Lalo Gomes entró con Juancho Acosta y sigue con Latorre en Diputados

La investigación anunciada por Latorre es más bien una decisión “moral” y sin consecuencias claras, empezando porque no se aclaró si Lizany Solis Gomez será o apartada del cargo mientras dure la investigación y, pero aún, si dicha investigación tendrá como posible efecto su destitución del cargo.

“He tomado conocimiento de los hechos divulgados a través de los medios de comunicación y yo he resuelto la apertura de una investigación preliminar”, dijo Latorre, quien al ser consultado si se trataba de un sumario, insistió en aclarar que se trataba de una “investigación preliminar”.

El proceso de sumario está establecido en el Artículo 65 del “Sumario administrativo” de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, mientras que no hace alusión a una “investigación preliminar”, que, aparentemente, se trataría de un proceso interno en Diputados, para analizar qué hacer con este caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sobrina de Lalo era pieza clave de infiltración en la Justicia

“Yo tengo que ser claro respecto a mis limitaciones, lo que puedo abordar desde un proceso de investigación, porque es el Ministerio Público el que tiene el monopolio de la acción penal pública, pero dada la acusación y del tema del cual se está hablando yo me siento moralmente obligado a abrir un proceso de investigación respecto al desempeño de la funcionaria en cuestión”, dijo Latorre justificando la medida asumida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lizany, que actualmente cobra G. 6.525.365 y está asignada a la oficina del diputado cartista Arturo Urbieta, fue nombrada en noviembre del año pasado por Latorre, lo cual la blinda de ser echada sencillamente, como podría hacerse en el caso de tratarse de una funcionaria contratada.

Latorre no aclaró siquiera si sería apartada del cargo mientras dure la investigación. Se limitó a decir que “la idea (con la investigación) es dar mensajes claros” y que si bien los “hechos son de responsabilidad personal, pero lo que buscamos es dar mensajes claros de que todo lo que tenga que ver con narcotráfico y crimen organizado nos va a tener enfrente”.

Solís Gómez, que era funcionaria de la Fiscalía hasta su nombramiento en Diputados, aparece en conversaciones -de varios años- con su tío en los que se jactan de manejar la justicia y de sus vínculos y favores relacionados presuntos narcotraficantes en la frontera.

“El (h)ampa de la frontera es distinto somos todos amigos” (sic) había escrito en una ocasión Lizany a “Lalo” Gomes, presuntamente en alusión a que logran la fuga del presunto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes, que según las autoridades policiales, se encontraba oculto en una propiedad de una empresa perteneciente al difunto legislador.