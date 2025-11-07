González Vaesken adelanta que si gana, llenará la comuna de colorados: “Lo hacen todos”

El candidato a la Intendencia de Ciudad del Este por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Roberto González Vaesken, afirmó que su equipo político llega “con optimismo y buena organización” a las elecciones municipales del domingo. Aseguró que el Partido Colorado tiene “vientos favorables” y confía en que la movilización en el día de la votación será clave para alcanzar la victoria.

“Estamos convencidos de que el que se organiza mejor el viernes es el que más gana. Nosotros venimos trabajando con mucho esfuerzo en la logística y en el transporte de la gente para el ‘día D’”, dijo González.

Aseguró que optaron por no hacer un cierre de campaña masivo, como es costumbre en el Partido Colorado, para destinar esos recursos al operativo electoral.

“El cierre de campaña tiene un costo muy elevado. Preferimos usar ese dinero para transporte, refrigerio y organización. Si hacíamos un acto grande, debíamos juntar 15 o 20 mil personas, pero decidimos invertir en el día de las elecciones. Eso nos va a dar un mejor resultado”, argumentó el candidato.

Respecto a la unidad dentro del Partido Colorado, González reconoció que el movimiento llega con diferencias, pero aseguró que las principales corrientes están trabajando juntas. Alegó que eso pasa en todos los partidos.

“Como todos”, coparán la comuna

Durante la entrevista, el aspirante a jefe comunal también habló sobre su intención de incorporar a colorados a la administración municipal en caso de ganar.

“Todos los partidos hacen eso. Por supuesto que voy a llevar conmigo a los colorados que tengan el perfil necesario”, afirmó.

Aseguró que no tiene previsto realizar despidos masivos, sino que analizará los contratos que están por vencer y respetará la estabilidad de los funcionarios permanentes.

Afirmó que el exintendente Miguel Prieto también copó de sus seguidores a la comuna y que todos los que ingresaron están afiliados al partido Yo Creo.

