Video: Fernando Lugo reaparece en público durante la plenaria nacional del Frente Guasú

El expresidente de la República, Fernando Lugo Méndez, reapareció este sábado en la Plenaria Nacional del Frente Guasú, luego de mantenerse alejado de la vida pública tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en 2022.

Su llegada generó una fuerte ovación entre los presentes, que lo recibieron con aplausos y gritos de apoyo.

Lea más: Video: reaparece Lugo, vuelven a activar el Frente Guasú y hablan de retornar al poder

Descendió de una camioneta con ayuda de colaboradores y, visiblemente lúcido, saludó a los jóvenes militantes que lo esperaban. Su presencia despertó de emoción entre los presentes.

Delegados partidarios debatieron el rumbo del Frente Guasú

El encuentro político, que se desarrolló en Asunción, reunió a cerca de 400 delegados y dirigentes de todo el país, según explicó Sixto Pereira, presidente del movimiento Tekojoja y uno de los referentes del bloque. El objetivo fue “analizar la coyuntura nacional, regional e internacional” y definir una hoja de ruta hacia las elecciones municipales de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A 13 años del “golpe parlamentario contra Fernando Lugo”

“Nos preocupa profundamente este gobierno fascista y neoliberal que excluye a la mayoría del pueblo paraguayo de las políticas públicas. Debatimos cómo recomponer la fuerza social popular, cómo volver a organizarnos desde las bases y salir a la calle con una propuesta clara”, sostuvo Pereira en conversación con ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente señaló además que el Frente Guasu busca volver a posicionarse como una referencia de las reivindicaciones históricas del pueblo paraguayo, recordando las políticas de inclusión impulsadas durante el gobierno de Lugo (2008-2012).

“Lugo es la síntesis de la esperanza”

Consultado sobre la relevancia del exmandatario en la plenaria, Pereira afirmó que “Fernando Lugo es la síntesis de la esperanza y de la política pública inclusiva que alguna vez tuvo el país”.

Aseguró que su presencia no necesariamente implica una candidatura, sino un liderazgo moral y simbólico que unifica a la oposición.

Lea más: ¿Fernando Lugo volverá a la política? Lo que respondió el expresidente en su cumpleaños

Finalmente, Pereira criticó al actual gobierno, al que calificó de “entreguista y excluyente”. Señaló que el modelo económico vigente “concentra la tierra, la riqueza y los recursos naturales en pocas manos” y deja al resto del pueblo sin oportunidades.

La plenaria del Frente Guasú marca el regreso político de Fernando Lugo con una izquierda que busca rearticularse y recuperar protagonismo de cara a los próximos desafíos electorales.