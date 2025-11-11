Diputado critica a Peña tras derrota colorada: “Vive en una nube de pedos”

Hoy se debía realizar la primera sesión de la Cámara de Diputados tras la aplastante victoria de Daniel Pereira Mujica en la elección de intendente de Ciudad del Este para completar el periodo de Miguel Prieto, el cual fue interrumpido tras su destitución por mayoría cartista el 19 de agosto.

Esta misma mayoría que atropelló la voluntad popular del este y destituyó a un intendente legítimamente electo, se ausentó hoy, por lo que la sesión quedó sin quorum hasta esta hora; sin embargo, los legisladores opositores plantearon invocar el artículo 26 del reglamento interno que les faculta a seguir debatiendo, tal y como lo hicieron los cartistas cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó las sanciones contra las empresas de Horacio Cartes.

Para el diputado de Alto Paraná Walter García, del Partido “Yo Creo”, el cual impulsó la candidatura de Daniel Mujica, esta ausencia se debe a que posiblemente los cartistas “no quieren escuchar las lindas palabras que tenemos para dedicarle a la ciudadanía esteña”.

Fue consultado sobre las declaraciones de Santiago Peña, quien minimizó la aplastante derrota del Partido Colorado al afirmar que se trataba de una elección regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Peña vive en una nube de pedos, está más fuera que acá, entonces, a él poco podemos preguntarle. Pregúntenle a la ciudadanía esteña de como se vive, la ciudadanía esteña está feliz, principalmente el país y eso se vio reflejado en la participación de la ciudadanía y principalmente varios colegas, intendentes de otros partidos de la oposición acompañaron esta fiesta cívica que se vivió en Ciudad del Este y para nosotros es muy gratificante eso”, respondió el diputado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “El Partido Colorado subestimó a Ciudad del Este”, dice Velázquez

Candidatura de Prieto

Para el diputado Guillermo Rodríguez, también representante de Alto Paraná y del Partido “Yo Creo”, quedó demostrado que no estamos ante ningunos dioses y que los del Partido Colorado son como cualquier otro mortal que puede sangrar.

“Le avisamos al akanesho (tonto) de Santiago Peña que uno creería que es muy inteligente. Le dijimos en su momento que esto va a pasar en 30, 60, 90 días, y por un capricho del senador Javier Zacarías Irún, por ver destituido al intendente Miguel Prieto, termina por generar esta catástrofe dentro del Partido Colorado”, sentenció.

Miguel Prieto se perfila como el candidato de la oposición que competirá en las elecciones generales el 2028 para ser presidente de la República, lo que para ambos legisladores se consolidó con la aplastante victoria en el este del país. Prieto soporta varias causas judiciales por supuestos hechos de corrupción, lo que podría incluso hacer que lo lleven preso; sin embargo, para García este escenario no es posible.

“Miguel Prieto no va a ir preso, yo te puedo asegurar que no va a ir preso. Hoy en tres ocasiones el líder político del Partido Yo Creo, ya lo ha demostrado a nivel país, 2019 le ganó por una diferencia razonable, 2021 fue apabullante, y ahora en este escenario para mí ya es una humillación, no quiero decir genocidio político, pero para mí es eso, es un genocidio político y me refiero a los dos jefes de campaña que tuvo el Partido Colorado, Lucho Zacarías y Javier Zacarías Irún”, sostuvo.

Lea más: Lo que dice Santiago Peña tras la aplastante derrota en CDE

Batacazo en el este

Para Rodríguez, Miguel Prieto demostró innumerables veces que hoy se posiciona como el candidato opositor por antonomasia, es sin lugar a dudas uno de los mayores y más grandes referentes dentro de la oposición paraguaya.

“Por supuesto que todavía hay agua que va a correr, pero creo yo que después de lo demostrado el domingo ha sido sin lugar a dudas un batacazo”, aseguró.

Agregó que desde Yo Creo son muy conscientes de que los votos colorados, cansados de un clan familiar que gobernó con tiranía y violencia de manera déspota y arrogante Ciudad del Este, son los votos que les dijeron ‘sí, confiamos y seguimos creyendo en su proyecto político’.

Le preguntaron a qué cree que fue dirigido el voto de descontento ciudadano en el este. “Dos cosas, al Clan Zacarías, sin lugar a dudas, y Santiago Peña, que cayó en esta emboscada, pero redondito”, concluyó.