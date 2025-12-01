Cartes habla de “honestidad” pero sigue agavillando a varios averiados

El pasado sábado, en la plenaria de Honor Colorado encabezada por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, reaparecieron campantemente varios de sus más nefastos referentes, a los cuales supuestamente le retiraron la bendición, cuando en realidad lo que hicieron fue simplemente esconderlos “bajo la alfombra”.

Entre los presentes por ejemplo se vio al exdiputado cartista Orlando Arévalo, obligado a renunciar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a su banca tras el caso conocido como “La mafia manda”.

Además de estar investigado por supuesto título falso de abogado y por una fortuna presuntamente injustificable, Arévalo se vio forzado a renunciar luego de que se difundieran conversaciones con el exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+) para favorecer a ciertos jueces y fiscales desde el JEM.

También sospechado de poseer título falso de abogado y haber llegado a presidir el JEM, caso por el cual incluso debe afrontar juicio oral y público, estuvo presente en el evento el senador cartista Hernán Rivas.

Este estuvo acompañado de su padre, el cuestionado intendente cartista de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, a quien la Cámara de Diputados salvó en dos ocasiones de la intervención municipal pese a las graves evidencias de presunto desvío de fondos.

Otra muestra de lo absurdo fue la presencia del nefasto exintendente cartista de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien el cartismo obligó a renunciar antes de ser echado por la vía de la intervención, tras un demoledor informe del interventor designado, Carlos Pereira.

“Ayer (sábado) volvimos a encontrarnos en la plenaria del movimiento Honor Colorado, unidos por los principios que nos identifican y por el profundo amor a nuestra nación. Con esperanza y convicción, acompañaremos a Pedro Alliana el futuro presidente de la República, porque creemos en un Paraguay que puede y merece más”, escribió Nenecho en X.

El exintendente capitalino además está a espera de juicio oral y público por el caso de los “detergentes de oro”, un presunto esquema montado en plena pandemia de coronavirus para desviar fondos municipales.

El nivel de cinismo es tan surreal, que en el mismo acto en el que Nenecho Rodríguez se codeó con la cúpula del cartismo, presentaron al actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, como precandidato de HC a la intendencia de Asunción.

En discursos cargados de hipocresía, el presidente de la Cámara de Diputados y padrino político de Pérez, el cartista Raúl Latorre, presentó a su candidato diciendo que “tenemos que transformar nuestra ciudad y darles a los paraguayos la capital que merecen!”.

No hay que olvidar que Latorre también apoyó al responsable de la “refundición” de Asunción, Nenecho Rodríguez, que hasta su salida era parte de su equipo político.

“Con Camilo Pérez, Asunción puede”, acotó Latorre que ahora plantea ser la “solución” al mal que ellos mismos propiciaron y permitieron que crezca de la mano de Nenecho.

También estuvieron campantes el senador cartista Javier Zacarías y su hermano y director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, “mariscales de la derrota” –catastrófica– en las pasadas elecciones municipales en Ciudad del Este contra Daniel Pereira Mujica, intendente electo del equipo de Miguel Prieto (Yo Creo).

“La gente cree que no se puede manejar con honestidad. Les prometo que la transparencia va a ser... el Partido Colorado se ha obsesionado en que todos lo que hagamos sea lo más transparente”, dijo durante su discurso Cartes, aunque empezando por el presidente de la República, Santiago Peña, las acciones fueron todas en sentido contrario.

Apenas dos días antes, Peña promulgó la ley de “protección de datos personales” que mató las leyes de acceso a la información pública, y junto a Lucho Zacarías Irún han utilizado Itaipú para evadir controles de Contrataciones Públicas en numerosas y millonarias licitaciones.