Alfonso Noria y Erico Galeano definen hoy si salen o no del cartismo

Tanto los senadores colorados Alfonso Noria y Erico Galeano la semana pasada manifestaron su molestia con el Movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes. Ambos ya no participaron de la plenaria del Movimiento Honor Colorado que se realizó el sábado.
La oposición con los colorados disidentes reúnen 21 votos, sin Galeano y Noria. Los senadores renunciantes a la bancada HC definen la mayoría hacia el cartismo o el anticartismo. Es decir, está en juego si el Senado vuelve como bastión anticartista.
La definición de ambos senadores será clave incluso para que el cartismo siga tomando o no el control del Senado, esto pese a que el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, modificó el reglamento interno para reasegurarse como titular hasta el fin del periodo parlamentario.
Bachi puso un cerrojo en el reglamento interno para que el reglamento no se cambie por simple mayoría de votos, sino por 30 votos, de esta manera imposibilita las chaces para que revoquen su mandato.
El senador excartista Carlos Núñez Agüero el miércoles había dicho que no querían más recibir órdenes, e indicó que ellos, en alusión a Noria y a Erico siempre han apoyado al Ejecutivo, pero cuestionó que a ellos nunca se les apoya.
“Nos tratan como si fuéramos un hurrero más. Yo nunca he sido así, pero respetaba porque pertenecíamos a Honor Colorado. Le damos tiempo hasta este martes para que nos reciba el presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes. Lo correcto sería que el presidente del partido nos reciba y comentarle lo que está ocurriendo, porque yo creo que muchas cosas no conoce”, había manifestado el senador Núñez Agüero a ABC, al argumentar su salida.