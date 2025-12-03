“Para marzo la mitad del Chaco ya no será del Paraguay”, advierten

La resolución fue aprobada por el pleno del Senado tras un prolongado debate con fuertes críticas opositoras contra el gobierno de Santiago Peña y el titular de Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

Se trata del proyecto de declaración “que exhorta al Poder Ejecutivo – Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a no llevar adelante ninguna adjudicación de tierras fiscales en la región occidental hasta que el Indert actualice los precios básicos de las fracciones fiscales ubicadas en dicha región occidental”.

La iniciativa fue presentada por la senadora senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y la moción incluso tuvo el acompañamiento de la bancada cartista.

No es la solución

Durante el debate la proyectista reconoció que esta resolución no es una solución, ya que requieren cambiar la ley para obligar al Indert a actualizar sus precios, lo que puede durar meses. Más aún teniendo en cuenta que solo quedan dos sesiones antes del receso parlamentario hasta marzo.

La legisladora opositora advirtió que para marzo, “la mitad del Chaco ya no va a ser del Paraguay” por lo que pidió a sus colegas aprobar esta declaración a modo de posicionamiento político a modo de urgencia para evitar un gran perjuicio al fisco con el regalo de tierras públicas.