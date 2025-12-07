El cartismo medirá su fuerza en tres temas clave antes del receso parlamentario

La semana pasada la bancada del Movimiento Honor Colorado con acuerdo de la oposición pidió el aplazamiento por ocho días del proyecto de resolución que cita e interpela al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

El cartismo pretendía rechazar y mandar al archivo el proyecto de resolución. El líder del bloque, Natalicio Chase días antes había advertido a la oposición que si persistían en su intención de tratar el pedido de interpelación ellos rechazarían.

El cartismo pretendía desactivar el pedido de interpelación citando al titular del Indert a una reunión de la Mesa Directiva, el lunes pasado, sin embargo, su visita solo trajo mas molestia a la oposición quienes cuestionaron duramente a Ruiz Díaz lo trataron de inepto para el cargo y exigieron a Peña su destitución.

A esta situación se sumó la comunicación formal del alejamiento de tres senadores del bloque cartista. Alfonso Noria, Carlos Núñez Agüero y Erico Galeano quienes conformaron una nueva bancada independiente colorada denominada “11 de setiembre”.

El miércoles pasado, en la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, al igual que los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Chase negaron que el cartismo haya perdido mayoría en el Senado y señalaron que los tres senadores seguirán apoyando los proyectos del Ejecutivo.

Sin embargo, el oficialismo que se jactaba de su mayoría se vio forzado -la semana pasada- a “negociar” con la oposición para aplazar el pedido de interpelación una semana. En medio de las conversaciones en el Senado ya se habla de que Ruiz Díaz sería reemplazado en el cargo por las escandalosas adjudicaciones irregulares de tierras públicas.

La segunda prueba de fuego para el cartismo será el tratamiento de los ascensos. Varios senadores cuestionan el uso del polígrafo como requisito para conformar la lista de ascenso, cuyo acuerdo constitucional requiere del Senado. Adelantan que si no convencen los informes del ministro del Interior, Enrique Riera aplazarán hasta marzo del año que viene.

Por otro lado, con fugas de por medio hay una puja interna entre Derlis Maidana y Patrick Kemper para presidir la Comisión Permanente. Se verá si finalmente el cartismo logra controlar el Congreso durante el receso que va del 21 de diciembre al 3 de marzo.