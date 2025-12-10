Chase justifica a ministros de Corte: “Reuniones no protocolares son de amistad y puede asistir cualquiera”

En los últimos días, se filtró de una presunta reunión entre ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el presidente Santiago Peña y el titular de la ANR, Horacio Cartes.

El senador cartista Natalicio Chase indicó que no maneja información sobre si se realizó o no la reunión.

Añadió que se comprometió a obtener una respuesta oficial, que consultaría con los involucrados durante la tarde.

Ministros pueden participar en reuniones informales

Al ser consultado sobre si un encuentro de este tipo podría poner en riesgo la independencia de poderes o la autoridad judicial, Chase defendió la participación de los ministros en reuniones no oficiales.

“Las reuniones que son oficiales, protocolares, se hacen con invitación y en lugares públicos. Las reuniones que no se hacen protocolarmente, son de amistad y puede asistir cualquier persona que no tenga representación. Y los ministros de la Corte Suprema de Justicia también son personas. Cuando ejercen su función de ministro de la Corte, es protocolar”.

El senador enfatizó que estos encuentros informales no constituyen reuniones secretas.

“¿Y quién dijo que existió la reunión y más todavía que sea secreta? O sea, si nos reunimos nosotros en mi casa con algún miembro de la Corte o con algún representante de algún poder del Estado, no en función oficial, no tiene por qué ser secreto”, dijo.

Acusaciones de interferencia del Ejecutivo son presunciones

Chase calificó como una mera presunción la acusación de que la reunión constituiría una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Sobre el posible impacto de estos encuentros en la Justicia, señaló que corresponde a los medios de prensa evaluarlo. “Ustedes tienen que evaluar eso, no yo”, expresó.

Al preguntarle por qué ningún protagonista había negado la reunión hasta ahora, respondió: “Y hay que preguntarle a los protagonistas, nosotros no somos. Nosotros no asistimos”.

Confirmación parcial de la Corte Suprema

En paralelo, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, uno de los seis miembros de la Corte Suprema que participaron de la reunión con el presidente Peña -de la que tres ministros fueron excluidos- confirmó el encuentro.

Señaló que se realizó a pedido de los ministros para tratar planteamientos “puramente administrativos”, sin mencionar la supuesta presencia de Cartes.

Según fuentes, habrían participado los ministros César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. El tema central habría sido el proyecto de ley que elimina la rotación de los ministros superintendentes en las circunscripciones judiciales.

Otros anuncios del senador Chase

Chase también informó que ya existe una postura definida sobre la conformación de la Comisión Permanente del Congreso, que el titular Basilio “Bachi” Núñez comunicará “en su momento”.

Asimismo, comunicó que la bancada cartista decidió acompañar el proyecto de ley sobre protección a periodistas en la versión propuesta por su bloque, que excluye a los defensores de derechos humanos.