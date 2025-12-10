Reunión de ministros de la Corte es bastante suspicaz, expresa el senador Filizzola

Seis ministros de la Corte mantuvieron una reunión secreta con el presidente de la República, Santiago Peña y con el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes. Después de este encuentro, la Cámara de Diputados, con mayoría cartista y de aliados, sancionó el proyecto de ley que devuelve los feudos judiciales permanentes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia

“En primer lugar, no está mal que los poderes públicos conversen. Ahora, acá el problema es que la reunión es secreta. Si se hizo, es secreta y hasta ahora nadie aclara, nadie dice si participó, si no participó, si se hizo. No sabemos los temas”, señaló el senador Rafael Filizzola.

El parlamentario indicó que se entiende que el presidente de la República, como cabeza del Poder Ejecutivo, se reúna con el Poder Judicial. “Pero acá es bastante suspicaz, porque resulta que se produce esa reunión y después tenemos esta ley que se aprobó ayer, donde volvemos a esa feudalización del Poder Judicial”, remarcó.

Lea más: Ministros de la Corte recuperan sus feudos, tras reunión con Horacio Cartes

Filizzola observó que de dicha reunión participó Horacio Cartes. “¿Qué hace el presidente de un partido político en esa reunión? Totalmente contrario a los más mínimos estándares de institucionalidad que requiere una República", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el silencio de las autoridades, el senador afirmó que muchas veces revela más de lo que se dice con palabras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Podemos imaginar mil temas que se hablaron en esa reunión, pero definitivamente no son temas que interesan a la República, porque si eran temas que interesasen a la república, la reunión no hubiese sido pública”, apuntó.

Lea más: Cartismo postergaría tratamiento del pedido de interpelación al titular del Indert

Con respecto a que el cartismo se niega a acompañar el pedido de interpelación al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, el parlamentario expresó: “Esto evidencia que este señor no tiene la mínima posibilidad de explicar nada. Este señor es un peligro para el país”.

A renglón seguido, sostuvo: “Este señor está malvendiendo tierras del Estado. Y cuando digo malvendiendo, acá hay gente que evidentemente está tocando plata. Él le está tocando plata, él la estará repartiendo”.

“A mí realmente lo de la interpelación, que se haga, que no se haga, pero este señor tiene que estar procesado porque defraudó el patrimonio del Estado. Entregó patrimonio del Estado a precios irrisorios”, finalizó.