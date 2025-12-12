Tras crítica de UIP, Bachi dice que industrias deben ajustar sus precios por baja del dólar

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, brindó hoy un discurso donde mencionó que “la retórica sin resultados desgasta” y extendió unas críticas al gobierno de Santiago Peña por cuestiones relacionadas al nepotismo, dudas sobre las instituciones públicas y pagos atrasados.

Al respecto y en una aparente respuesta a las declaraciones, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez escribió en sus redes sociales que la baja del dólar “no se refleja en la canasta básica de alimentos, de combustibles, ni de pasajes”.

Asimismo, aseguró que desde el Congreso -institución que él preside- se exige “más control y acción a las diferentes instituciones”.

“No más abusos”

En la parte final de su publicación, el colorado apunta directamente de que “es hora de que las empresas e industrias ajusten sus precios” e incluso escribe “no más abusos”, aunque en la realidad, varios abusos son cometidos dentro del Poder Legislativo, conforme a las propias denuncias ciudadanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Convocan a choferes a nueva tripartita este lunes para evitar paro