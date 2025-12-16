Propuesta cartista de prohibir celulares en colegios es “un vyroreí”, según diputado oficialista

Este martes tendrá lugar la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados antes del receso parlamentario de fin de año, con unos 30 temas en el orden del día.

Entre los temas a ser tratados hoy se encuentran dos que han generado particular polémica: un proyecto de ley del diputado cartista José Rodríguez (ANR, Partido Colorado) que propone prohibir “totalmente” el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas públicas; y una propuesta del diputado también cartista Néstor Castellano (ANR) que plantea impedir que quienes adeuden tributos en sus respectivos municipios accedan al Certificado de Cumplimiento Tributario que expide la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El Certificado de Cumplimiento Tributario es un documento necesario para una variedad de trámites, entre ellos la obtención de un pasaporte, y puede afectar gestiones notariales o de créditos, entre otras.

Desacuerdo con ambas propuestas

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el diputado cartista Francisco Petersen (ANR) se manifestó en contra de ambos proyectos de sus compañeros de bancada.

Sobre la propuesta de prohibición de celulares en colegios, opinó que se trata de “un vyroreí” (una tontería) y señaló que permitir o prohibir el uso de esos dispositivos es potestad de los padres o una “cuestión administrativa” de las escuelas o colegios, por lo que una ley sobre el tema no es necesaria.

“No podemos estar restringiendo cuando es potestad de los padres permitir o no a sus hijos ir con celular a la escuela, o un tema administrativo donde el director de la institución pueda tener sus reglas”, subrayó.

Sobre la propuesta del diputado Castellanos sobre el Certificado de Cumplimiento Tributario, el diputado Petersen argumentó que evitar que “compatriotas con alguna deuda tributaria” salgan del país podría impedir los viajes de personas que “salen para buscar sustento, para tratar de salir a emprender en otro país y, de ser posible, venir a ponerse al día con sus obligaciones”.

El legislador afirmó que en la última reunión de la bancada cartista se liberaron los votos sobre ambos temas.