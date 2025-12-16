Socios del Club Centenario cuestionan la membresía de Eddie Jara

Un grupo de socios del Club Centenario manifestó públicamente su preocupación y disconformidad por la membresía otorgada a Eddie Ramón Jara Rojas, actual presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar). La postura fue difundida a través de un comunicado que circula en cuentas y grupos privados de socios.

Según el texto, la solicitud de ingreso de Jara fue presentada en enero de 2024, poco tiempo después de asumir la presidencia de Petropar, y expuesta en el tablero institucional del Club. La admisión fue aprobada en febrero del mismo año.

Los socios señalan que ya al momento de la solicitud existían publicaciones y cuestionamientos públicos sobre la figura del titular de Petropar, lo que motivó reparos de algunos miembros. Sin embargo, afirman que muchos socios tomaron conocimiento de la incorporación cuando esta ya se encontraba consumada, lo que, a su criterio, impidió una participación efectiva en el proceso.

“Lamentamos que dicha admisión se haya producido”, expresa el pronunciamiento. Asimismo, advierte sobre el impacto negativo que la decisión genera en la imagen y el prestigio institucional del Club Centenario.

¿Por qué se genera esta disconformidad?

Esta disconformidad se intensificó tras la difusión de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó inconsistencias patrimoniales y financieras en las declaraciones juradas y movimientos económicos de Eddie Jara.

La Contraloría reportó viáticos sin registros migratorios, depósitos en efectivo sin respaldo bancario y transferencias desde cuentas de Petropar a una cuenta personal, además de un nivel de gastos que superaría sus ingresos formales.

Desde el grupo de socios aclaran que no buscan adelantar juicios penales ni administrativos, pero consideran que estos antecedentes afectan la reputación del Club.

El comunicado de socios sostiene que el Club Centenario, como institución emblemática de la vida social y cívica del país, debe preservar valores de honorabilidad, transparencia y conducta ética, también al momento de admitir nuevos socios.

Piden mejor acceso a información y participación

Los socios plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y de participación real de los socios en los procesos de admisión, especialmente cuando se trata de personas con alta exposición pública.

“Esta manifestación tiene por único objetivo defender el buen nombre, la historia y el prestigio moral del Club Centenario”, concluye el pronunciamiento.