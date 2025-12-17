Reunión secreta de Cartes con ministros de la Corte destruye el Estado de derecho, dice Filizzola

El senador recordó que la reunión secreta entre Santiago Peña, Horacio Cartes y seis ministros de la Corte se filtró, por eso se conoce de su existencia, pero hasta ahora se desconoce de que se habló durante la misma.

“La explicación que se dio fue ridícula, que habla de una cuestión administrativa. No se hace una reunión entre poderes del Estado para hablar de cuestiones administrativas. El plan de caja no se habla en diciembre, el plan de caja ya es el que tenés, el que ya te dieron, ya no te van a dar más plan de caja en diciembre y para enero tampoco y para febrero tampoco”, señaló.

Insistió en que no fue una reunión institucional, sino que fue una reunión de algunos ministros de la Corte con Honor Colorado al estar ahí Horacio Cartes, del cual algunos de sus miembros tienen muchos cuestionamientos con la ley, ni siquiera fue una reunión con el Partido colorado.

“Para el presidente no está mal tampoco quedarse con la plata de IPS, que haya sobres circulando por Mburuvicha Róga, este es un gobierno que está destruyendo lo poco que hemos logrado en materia de avances en Estado de derecho. Esto es absolutamente inaceptable, una reunión secreta de ministros de la Corte con el poder político con un movimiento interno de un partido político. Así que acá hubo una clara colisión entre el poder político y algunos ministros de la Corte y eso es grave”, criticó.

Nueva bancada de los colorados

Consultado sobre la nueva bancada del Partido Colorado compuesta por varios senadores que se fugaron del cartismo, dijo que la oposición está hablando con la misma.

“Estamos conversando, yo no sé si es una nueva mayoría, porque seguramente vamos a tener más diferencias que coincidencias, pero sí yo creo que se abre la posibilidad de que podamos trabajar juntos en algunos temas que a nosotros nos interesan, y eventualmente podamos coincidir con ellos y sí podamos tener mayorías puntuales”, refirió.