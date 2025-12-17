Nakayama: Reunión entre ministros de Corte y HC fue para pactar impunidad

El presidente Santiago Peña justificó la reunión secreta con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia en Mburuvicha Róga. Confirmó también la presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en el referido encuentro y dijo que su presencia era superimportante.

Con respecto a esta situación, el senador Eduardo Nakayama expresó: “A confesión de parte, relevo de prueba. Lo primero es lo primero”.

Luego, el legislador recordó que esta situación se trató de ocultar hasta el último, tanto que el presidente del Congreso habló de mitos, de que se estaba inventando cosas y demás.

“Primero terminaron admitiéndolo los mismos ministros de la Corte que estuvieron involucrados en la reunión. Luego, el mismo Presidente de la República, quien también confirmó la presencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, señaló el parlamentario.

“Esto lógicamente daña tremendamente la imagen de la democracia paraguaya, porque la democracia se basa en un régimen de partidos donde los poderes tienen que tener una relación directa e institucional y no una relación partidaria”, sostuvo Nakayama.

En otro momento se preguntó: “¿Cómo se van a controlar recíprocamente el Judicial con el Ejecutivo y a su vez con el Legislativo, si en este caso existe un relacionamiento absolutamente, digamos oculto?“.

“Yo creo que hubo ahí un pacto de impunidad, porque de los que están allí todos tienen algunas denuncias o sobre ellos pesan algunos procesos. Se había hablado del tema de su relacionamiento con la mafia de los pagarés, se había hablado de un eventual juicio político a algunos integrantes de la Corte”, expresó el senador.

Para finalizar, apuntó que esto ya es causal de inhibición. “O sea, en ningún caso donde estos ministros de Corte tengan que listar algún fallo que involucre a estas personas, se puede lógicamente tomar esto como imparcial”.