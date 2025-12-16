Según Latorre, Cartes no está interesado en la reelección, tras intento de modificación de senaduría vitalicia

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados (ANR-HC), fue consultado sobre la propuesta de su correligionario, el senador Basilio “Bachi” Núñez, de reglamentar la senaduría vitalicia, que habilitaría a los expresidentes a ser electos como senadores, bajo el argumento de darles más vida política a los exmandatarios.

De concretarse la propuesta, beneficiaría a los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, quienes se candidataron y fueron electos, pero no asumieron por la imposibilidad que establece la Constitución Nacional. También Mario Abdo Benítez podría ser beneficiado.

Quienes critican la propuesta de Núñez alegan que el artículo 189 de la Constitución es taxativo: “Los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el cuórum. Tendrán voz, pero no voto”.

“En el pasado existían senadores que fueron electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y; sin embargo, por una decisión política, en este caso del Senado, no lo dejaron jurar. Estoy hablando del caso del expresidente de la República Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. A mi parecer, ellos debieron haber ejercido la senaduría”, sostuvo Latorre.

Lea más: Mario Abdo intentó antes reglamentar senaduría vitalicia

“Cartes sería un jugador de lujo”

Latorre agregó que la propuesta de Núñez busca dar claridad política a esa situación y que nunca más por decisión de una mayoría coyuntural en una de las cámaras, un paraguayo que ha sido elegido por el pueblo no pueda ejercer ese cargo.

También se le consultó si sería un intento de jugada para que un expresidente, en este caso Horacio Cartes, sea reelecto como Presidente de la República al estar en la línea de sucesión.

“Yo creo que Horacio Cartes es un jugador de lujo para cualquier puesto en la cancha, pero yo no sé si él quiere ser senador. Interesantísimo el planteamiento y tengo que confesarlo ahora, pero creo que está alimentado por una brillante imaginación. Es demasiado complejo ese escenario y les aseguro que de ninguna manera ese es el espíritu. Acá no hay interés del expresidente de la República en una reelección y lo digo con claridad porque yo converso con él”, afirmó.

Ya en el 2017, durante el periodo de presidencia de Horacio Cartes, el cartismo, junto a aliados coyunturales que establecieron una mayoría en la Cámara de Senadores, intentaron habilitar la reelección mediante una enmienda que desencadenó violentas protestas que terminaron con el atropello de la Policía Nacional a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y con el asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana por un disparo de un agente de policía.

Lea más: Proyecto de "Bachi" de senaduría vitalicia no es del interés de la población, según diputado colorado

Reforma del transporte y Eddie Jara

Latorre se refirió a la situación del transporte público, que hoy enfrenta una huelga de choferes que exigen cambiar tres artículos de la reforma planteada por al Gobierno, que aseguran atentan contra sus derechos. Estos son los artículos referentes a la indispensabilidad del servicio, la absorción de los trabajadores en los consorcios adjudicados y las garantías del respeto a su antigüedad.

Sobre este punto, Latorre aseguró que la reforma se debe hacer y que la misma es perfectible. “Va a haber resistencia al cambio, es la fricción cuando tenés que mover algo, tenés que vencer una fricción, la resistencia al movimiento. De la misma manera hay resistencia al cambio, pero el transporte público en Paraguay tiene que cambiar”, aseguró y pidió a los choferes “no castigar a la ciudadanía”.

Sobre Eddie Jara, presidente de Petróleos Paraguayos, quien es cuestionado tras un lapidario informe de la Contraloría General de la República, que dio a conocer la falta de rendición de viáticos, transferencias de cuentas de Petropar a su cuenta personal e inconsistencias en sus declaraciones juradas, dijo que estos son cargos de confianza y la designación es una atribución y competencia específica del Presidente de la República.

“Cuando ustedes me hablan de irregularidades, creo que las irregularidades deben ser dirimidas por las instituciones competentes y si efectivamente se comprueba que él hizo mal las cosas, tiene que pagar las consecuencias, independientemente a quien sea”, concluyó.