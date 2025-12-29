Elecciones municipales: ¿cuántas solicitudes de alianzas se presentaron?

Hoy vence el plazo de reconocimiento de alianzas electorales solicitadas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el marco de las elecciones municipales del próximo año.

Al respecto, el director de Partidos y Movimientos Políticos, Silvio Ortiz, confirmó que hasta ahora hubo 215 solicitudes de alianzas en distintos tribunales del país, aunque de este número, algunas podrían ser rechazadas si no cumplen con los requisitos.

Por otra parte, las elecciones tendrán 37 partidos que están habilitados para las candidaturas y también formarán parte 28 movimientos políticos independientes.

“Cae en el campo de los Tribunales Electorales; los requisitos que se deben reunir para las alianzas están en el código electoral”, detalló.

Traslado del local de votación

Por otra parte, el funcionario también recordó que mañana es el fenecimiento del plazo para solicitar los traslados del local de votación.

Al respecto, aseguró que el trámite se debe de hacer de manera presencial con la cédula de identidad y una documentación que avale el traslado, ya sea algún tipo de factura de servicios básicos o un certificado de vida y residencia.

