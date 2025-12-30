Bachi “baja el pulgar” a gobernadores y les pide enfocarse en las elecciones municipales antes que en las presidenciales

“Es válido el pedido, pero es un poco extemporáneo todavía, estamos a las puertas de unas elecciones municipales”, afirmó Núñez, al tiempo de instar a los jefes departamentales a involucrarse de lleno en la campaña local.

En declaraciones a la prensa, el titular del Congreso señaló que el proceso electoral municipal será una especie de medición de fuerzas internas dentro del Partido Colorado, tanto para gobernadores como para intendentes, legisladores y dirigentes.

“Tenemos que ver la performance de cada uno en su departamento. Las municipales serán un plebiscito para todos los actores políticos, de cuántos municipios ganamos”, subrayó.

En ese sentido, Núñez remarcó que, así como los senadores, diputados o intendentes pueden sugerir nombres dentro de sus espacios, la definición de la chapa presidencial quedará finalmente en manos del movimiento político, en directa alusión a Honor Colorado.

El presidente del Senado fue enfático al enviar un mensaje a los gobernadores que impulsan el pedido ante Cartes: “Respetuosamente, les pido involucrarse más en la campaña municipal, apoyar a nuestros candidatos a concejales e intendentes y tratar de consensuar donde haga falta”.

Núñez sostuvo que el foco inmediato debe estar en consolidar candidaturas competitivas a nivel local, adelantando que en ciudades clave como Encarnación y Asunción el oficialismo ya trabaja en posicionar referentes.

En otro tramo de la entrevista, Núñez hizo un balance del año legislativo 2025, marcado por episodios polémicos como los chats de Lalo Gomes y la salida de legisladores, pero destacó los logros alcanzados.

Entre ellos, resaltó la implementación del programa Hambre Cero, del que, según dijo, beneficia a más de un millón de niños, y la aprobación de todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. “Terminamos un año soñado para el Presidente de la República”, afirmó.

Principal desafío

De cara al 2026, Bachi identificó como principal desafío la reforma de la Caja Fiscal, adelantando que el Senado realizará un estudio serio del proyecto y convocará a los sectores involucrados.

Finalmente, Núñez cuestionó la extensión del receso parlamentario y planteó la necesidad de una futura reforma constitucional. “Tres meses de vacaciones es un abuso”, sostuvo.

También respaldó al presidente Santiago Peña ante posibles cambios en el gabinete, afirmando que se trata de una atribución exclusiva del mandatario. “Cuando un ministro pierde la confianza del Presidente, también pierde la mía”, sentenció.