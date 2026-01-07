Abogada dedica mensaje al “nefasto” fiscal general del Estado por su cumpleaños

Con motivo del cumpleaños del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la abogada y activista María Esther Roa publicó en redes sociales un mensaje en el que califica al titular del Ministerio Público como “un hombre grande en estatura, pero diminuto en coraje para representar a la ciudadanía entera”.

“Este personaje nefasto de la historia institucional del Ministerio Público ha enterrado la esperanza de más de seis millones de paraguayos con su inacción frente al flagelo de la corrupción”, escribió la abogada, conocida por sus protestas contra hechos de corrupción política.

Roa expresó que, bajo Rolón, la Fiscalía “está en ruinas, ya no investiga ni imputa a quienes, a manos llenas, roban el dinero público y con ello el futuro del país”.

“Emiliano es la tragedia cotidiana que soportamos cuando vemos a corruptos y corruptores ostentando lo robado, viviendo en el lujo y la impunidad”, continúa el mensaje. “El Fiscal General nos abandonó. Renunció a su deber de perseguir la corrupción rampante y cargó sobre las espaldas del pueblo a sus gentuzas (hijo/a, hermanos, sobrinos etc.), enquistadas en cargos públicos, con salarios de primer mundo”.

“No hay nada que celebrar. Tu cumpleaños está vacío de contenido para felicitaciones o buenos deseos. Aquí solo cabe el reproche a quien se convirtió en nuestro verdadero verdugo y en aliado de los corruptos”, concluye.