Política
07 de enero de 2026 - 12:00

Justicia Electoral oficializa 215 alianzas electorales

Se oficializó la participación de 215 alianzas para municipales.
Se oficializó la participación de 215 alianzas para municipales.gentileza

La Dirección de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) actualizó la lista de organizaciones políticas que fueron oficializadas para participar en las próximas elecciones municipales de 2026.

Por ABC Color

Un total de 215 alianzas fueron reconocidas por los Tribunales Electorales de las diversas circunscripciones, según se informó.

De acuerdo con la nómina general actualmente se encuentran 37 partidos políticos reconocidos y vigentes, y 28 movimientos políticos reconocidos, los cuales podrán presentar candidaturas para los próximos comicios municipales de 2026.

Lea más: Se inicia año electoral y las municipales serán un plebiscito a gestión de Peña

Estos partidos y movimientos inscribieron varias alianzas en los diversos distritos del país para pujar por el cargo de intendentes y miembros de las juntas municipales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jorge Bogarín será presidente del TSJE durante el 2026

Las elecciones internas simultáneas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio, mientras que las elecciones municipales están previstas para el domingo 4 de octubre.

Tachas y reclamos

Recordemos que en el marco del cronograma electoral con miras a las municipales, desde el viernes 2 de enero hasta el sábado 31 de enero, conforme al artículo 144 de la ley N° 834/96, modificado por Ley N° 2858/06, quedó habilitado el periodo de tachas y reclamos a las inscripciones en el Registro Cívico Permanente (RCP).