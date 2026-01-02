Se inicia año electoral y las municipales serán un plebiscito a gestión de Peña

Tal como afirman los cartistas, dichas elecciones, siempre que los resultados sean legítimos, serán el verdadero “plebiscito” o “termómetro” de la aceptación del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

La ciudadanía elegirá la renovación de concejales e intendentes en 263 municipios.

Meses atrás el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) advirtió que los comicios municipales serán un verdadero plebiscito o termómetro del gobierno cartista encabezado públicamente por el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC).

La ciudadanía usará la renovación de sus concejales e intendentes en 263 municipios para expresar su repudio o aprobación en cada distrito.

Sin embargo, los resultados también serán atentamente estudiados por el oficialismo, la disidencia y la oposición para medir la opinión de la ciudadanía sobre el gobierno central en cuanto a Salud Pública, Educación, generación de empleo y precios de la canasta familiar frente a las cifras de “crecimiento económico” que el Ejecutivo divulga constantemente.

La Justicia Electoral, ente que en 2026 será presidido por Jorge Bogarín González (Ind.), estableció un cronograma electoral intenso para enero.

Este mes, el ente electoral se enfocará en que las organizaciones políticas designen principalmente a sus “representantes técnicos” que auditen las máquinas de votación y den legitimidad al proceso.

Dichos aparatos, ya usados en las municipales 2021 y las elecciones generales del 2023, ya no gozan de la misma confianza de la oposición o la disidencia colorada debido a que la proveedora, el consorcio argentino Comitia-MSA, tiene como representantes a gerentes del grupo Ueno.

Santiago Peña pertenecía como socio a Ueno Holding hasta abril último, cuando se vio obligado a vender sus acciones ante el escándalo de los masivos depósitos del IPS en el banco de dicho conglomerado.

A esto se suma que el TSJE descalificó a dicha firma en la licitación de compra para luego ser la única oferente en la licitación de arriendo.

Inscripción en el RCP

La Justicia Electoral informó que observó una masiva concurrencia de ciudadanos para actualizar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP).

Conforme al informe oficial, el 30 de diciembre de 2025, el último día habilitado, se reportó un intenso movimiento en los 282 Registros Electorales y Centros Cívicos distribuidos a nivel país.

El organismo electoral refirió que desde tempranas horas se observa un constante flujo de personas que se acercan hasta los puntos de atención de la Justicia Electoral, con el objetivo de actualizar sus datos en el RCP, para participar de las internas municipales previstas el domingo 4 de octubre de 2026.

Indica que esta gestión es importante para contar con un RCP depurado y actualizado para la conformación de un padrón confiable, asegurando así que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto.