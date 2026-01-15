Proponen eliminar jubilación “Vip”: oposición habla de privilegios y cartismo califica de populismo

En medio del debate por la reforma de jubilaciones estatales, el diputado Raúl Benítez (PEN) planteó eliminar la Caja de Jubilaciones de Parlamentarios.

Según dijo, existe un contexto de debate sobre aplicar una reforma a la Caja fiscal para mitigar el déficit, lo que derivará en un impacto en el régimen vigente que deberán asumir los trabajadores estatales.

“La política tiene que ser el ejemplo. Tenemos que tener la altura moral y ética. El ajuste también tiene que llegar al poder. La función pública no puede ser sinónimo de privilegio, tiene que ser de responsabilidad. No puede pedir sacrificios a los demás, mientras nosotros sostenemos privilegios”, expresó.

Privilegio de legisladores

Mencionó que la jubilación “VIP” de los legisladores se otorga desde los 10 años de aporte, lo que representa una desigualdad en relación con el promedio de otros trabajadores estatales.

Según indicó, la Caja parlamentaria sigue recibiendo aportes por parte del Estado, a diferencia de la Caja fiscal de funcionarios.

Señaló que el año pasado la Caja parlamentaria recibió G. 2.500 millones del Estado para equilibrar sus cuentas, ya que -según afirmó- también se encuentra en déficit.

Nakayama coincide y cuestiona el subsidio estatal

El senador Eduardo Nakayama (Independiente) manifestó su acuerdo con la eliminación de la Caja parlamentaria. Afirmó que se trata de un “descuento compulsivo” y que, en su caso particular, su intención es aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) para jubilarse a través de dicho ente.

Coincidió en que el actual régimen de jubilación de los legisladores constituye un “privilegio”, debido al corto tiempo de aporte requerido. Además, cuestionó que la Caja parlamentaria no sea autosustentable.

“No está correcto. Menos el subsidio que hace el Estado para calzar ese desfasaje que existe”, dijo.

No obstante, aclaró que no es proporcional comparar el monto que administra la Caja parlamentaria con el de la Caja fiscal.

Cartismo califica la eliminación como “populista”

Por su parte, el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar sostuvo que la eliminación de la Caja de legisladores es una medida “populista”.

Destacó que se debe avanzar con la reforma de la Caja fiscal, impulsada mediante un proyecto de ley. Además, señaló que para tener autoridad moral frente a los funcionarios afectados también se deben plantear modificaciones a la Caja parlamentaria. “Nosotros mismos debemos empezar modificando y reformando nuestra caja. La eliminación es una cuestión populista ya”, expresó.

Indicó que entre los cambios posibles se encuentran el aumento de los años de aporte y de la edad para acceder a la jubilación parlamentaria.

Asimismo, justificó la jubilación “VIP” de los legisladores al señalar que son quienes más aportan en mayor porcentaje, razón por la cual el tiempo requerido es menor. También resaltó que el déficit de la Caja parlamentaria es “apenas” de US$ 600.000.