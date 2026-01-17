Aún no definen candidatos en Fernando de la Mora

El movimiento Honor Colorado busca una candidatura única y de esa manera concentrar toda la fuerza para romper con la hegemonía liberal en Fernando de la Mora. Los tres precandidatos colorados, Ariel Ojeda, Víctor Molas y Lizi Giménez, resolvieron impulsar un sondeo interno barrial para determinar quién es el mejor posicionado.

En tanto que acordaron que el segundo con más preferencia quedará como jefe de campaña del cartismo. El resultado de la medición se dará a conocer este lunes.

Por su parte, por el Movimiento Añetete, cuyo líder es Mario Abdo Benítez, Milciades José Sanabria es el candidato propuesto.

Los colorados tienen como objetivo recuperar el control político de la ciudad, hoy en manos del intendente Alcides Riveros, candidato a presidir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); sin embargo, no existe aún un acuerdo y todo apunta a que irán a la interna partidaria marcada para el 7 de junio.

Carpas azules en Fernando

Por otro lado, en el oficialismo fernandino la situación tampoco está muy clara y definida. El actual intendente, referente del movimiento Nuevo Liberalismo, Alcides Riveros, no acepta la intención del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), de bajar candidaturas y ceder al tercer espacio si las encuestas no favorecen al PLRA.

El intendente confía en que cualquier postulante que cuente con el respaldo del PLRA tendrá el camino allanado frente a los colorados. Sí está abierto a negociar la lista de concejales, indicó.

Los nombres que se barajan como precandidatos a intendente son los concejales Alexis Ocampos, Juan Núñez, Gustavo Núñez y Luis Fernando Franco.