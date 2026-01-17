“Peña no puede hacer magia” ante problemas estructurales causados por la ANR, dice senador

En conversación con ABC Cardinal este sábado, el senador opositor Ignacio Iramain analizó los primeros dos años y medio de gobierno del presidente Santiago Peña detro del contexto de 70 años casi ininterrumpidos de gobiernos de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) que, según argumentó, “privatizó el Estado” y creó una maquinaria prebendaria “que otorga privilegios a cambio de lealtades”.

“Frente a esa situación es poco lo que puede hacer el presidente Peña, que tiene que tratar de apagar incendios que deja el Estado deficiente”, dijo el legislador.

Opinó que los logros de crecimiento macroeconómico de los que frecuentemente hace alarde el gobierno de Peña no son demasiado importantes cuando se tiene en cuenta que Paraguay sigue siendo “el último país en Latinoamérica” en cuanto a Producto Interno Bruto y que el país tiene graves deficiencias en aspectos como la seguridad social, la salud y la educación.

Lea más: Santiago Peña priorizó a niños en su Gobierno, pero para cerrar millonarios negocios

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Peña no puede hacer magia”, subrayo. “Es una persona preparada desde el punto de vista tecnocrático, pero de economía política no maneja absolutamente nada”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ANR, una “corporación vertical”

El senador Iramain propuso que cambiar el rumbo de Paraguay requiere “cambiar el modelo de Estado” y opinó que el Partido Colorado no tiene la capacidad ni el interés de hacerlo “porque sus intereses están en satisfacer a su electorado y sus negocios”.

Desde su perspectiva, bajo el liderazgo del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del Partido Colorado, la ANR se ha convertido en “una corporación vertical con un comando único fuera de la institucionalidad republicana”

Ese comando colorado, añadió, tiene a su servicio un brazo institucional del que es cabeza el presidente Peña, un brazo legislativo en la forma de un Congreso Nacional en el que el oficialismo cartista tiene mayoría en ambas cámaras y “se subordina a las órdenes del comando”, un brazo judicial en una Corte Suprema de Justicia “arrodillada frente al Poder Ejecutivo” y un brazo territorial compuesto por las distintas seccionales coloradas a nivel nacional que se encargan del “control social del país”.

Esa corporación tiene como objetivo “disminuir la calidad institucional del funcionamiento republicano y la democracia constitucional” por medio de la eliminación gradual de contrapesos a su poder, expuso, y señaló como ejemplo la expulsión del Senado de la exlegisladora opositora Kattya González, una de las voces críticas contra el cartismo más prominentes en la Cámara Alta hasta su destitución en febrero de 2024.

La oposición necesita autocrítica

El senador Iramain dijo que la “transición democrática” que Paraguay vivió luego del derrocamiento del dictador colorado Alfredo Stroessner en 1989 nació no de una revolución cívica, sino de un golpe militar cuyos impulsores, que se convirtieron en gobierno, desarrollaron los mismos hábitos que el régimen stronista.

“Cuando empezó a haber un cambio real, quizá en los primeros años de Nicanor Duarte Frutos (2003-2018) y luego con Fernando Lugo (2008-2012), vino un golpe cívico y empezó nuevamente nuestra deriva autoritaria, vuelve la destrucción del tejido social de la nación que nos lleva a este deterioro institucional”, añadió.

Lea más: Cómo tener más plata en el bolsillo, según Santiago Peña

Agregó que la oposición debe ser autocrítica sobre sus falencias dentro de ese proceso, principalmente por lo que consideró una falta de un proyecto político claro para proponer a la ciudadanía como alternativa a lo que el Partido Colorado ha ofrecido durante años. Dijo que los opositores no necesitan estar todos de acuerdo ideológicamente, sino que simplemente deben hallar un “horizonte” común al cual apuntar.

Y dijo que identificar ese horizonte no debería ser difícil, ya que debería basarse en ofrecer soluciones a los problemas que el Partido Colorado parece incapaz o desinteresado en resolver.

“Reformitas” en la Caja Fiscal

Señaló como ejemplo la crisis de la Caja Fiscal, que ha sido un tema polémico en las últimas semanas luego de que el gobierno planteara medidas de reforma para contrarrestar el déficit de los fondos jubilatorios de funcionarios del Estado que incluyen establecer edades mínimas de jubilación o topes máximos jubilatorios.

Lea más: Reforma de la Caja Fiscal: ministro pide repensar a quienes tienen “beneficios únicos”

El senador opinó que las propuestas del gobierno para reformar la Caja Fiscal no son más que “reformitas” que solo lograrán “retrasar un poco más la llegada al abismo”, pero no van a resolver los problemas estructurales que llevaron a la Caja a la crisis en que se encuentra.

Entre esos problemas estructurales identificó las grandes pérdidas económicas que produce cada año la corrupción o el manejo discrecional, por fuera de la estructura del Estado, de los fondos de la Itaipú Binacional, cuyos ingresos - según opinó - deberían ir a un fondo soberano para financiar soluciones a problemas sociales.

Ventajas y desafíos del acuerdo Mercosur-UE

El senador Iramain habló también sobre la eventual concreción del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) – integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – con la Unión Europea, que será firmado este sábado en Asunción y establece ventajas para la importación y exportación de productos entre ambos bloques económicos.

Lea más: El desafío para Paraguay con el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Opinó que, si bien Paraguay parte con desventaja en el contexto de sus condiciones desiguales con relación a los demás miembros del Mercosur en aspectos como infraestructura, tecnología, calidad educativa o seguridad social, el acuerdo puede suponer un impulso para iniciar un proceso que permita al país superar sus limitaciones de desarrollo productivo.

Indicó también que deben ser tenidas en cuenta las implicancias geopolíticas del acuerdo, que se firma en un momento en que Europa se ve “acorralada” por “sistemas políticos iliberales” representados por gobiernos “autocráticos” como los de Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia o Xi Jinping en China.

“Estamos de nuevo ante un imperialismo que pretende ser extractivo”, advirtió. “Por eso es fundamental que tratemos de relacionarnos de manera multilateral con todos los mercados posibles para mantener cierto grado de soberanía”.