Gremios darán otra opción para salvar Caja Fiscal y critican plan del Gobierno

Varios gremios, en una conferencia de prensa, anunciaron su rechazo al proyecto de ley para reformar la Caja Fiscal, presentado por el Poder Ejecutivo. Anunciaron que presentarán una contrapropuesta conjunta, además de convocar a una movilización frente al Congreso Nacional.

Rafael Resquín, representante de la Unión Nacional de Educadores, señaló que tras una reunión entre distintos sectores se resolvió avanzar con un proyecto alternativo.

“Estamos trabajando para presentar una propuesta distinta. Cada sector tiene puntos específicos que difieren, pero en lo general rechazamos este proyecto de ley. El Estado paraguayo debe aportar como patrón, así como lo establece la Constitución Nacional”, afirmó.

Resquín agregó que todos los gremios coinciden en la necesidad de que se respete la Carta Magna y advirtió que, de no cumplirse el aporte estatal, el sistema volverá a colapsar. “Si el Estado no llega a aportar el 14% como se hace en la región, dentro de tres o cuatro años el sistema va a colapsar nuevamente”, sostuvo.

Docentes presentarán propuesta

Por su parte, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que mañana, a las 9:00, se presentará formalmente una contrapropuesta.

“Con esto rechazamos el proyecto del Ejecutivo. No estamos en contra de una reforma, por eso presentamos otra opción. Una vez que tengamos ambas propuestas, vamos a solicitar una mesa técnica para discutir y llegar a un consenso que no perjudique a los docentes ni a los demás sectores”, explicó.

Piris adelantó además que se realizará un mitin frente al Congreso. “Queremos dejar un mensaje claro a los parlamentarios. No queremos que esto se trate a tambor batiente. Que se analice con responsabilidad y que en marzo se estudie con todos los sectores para aprobar algo que beneficie a todos”, remarcó.

Críticas al Gobierno y al ministro Valdovinos

Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola lanzó duras críticas al Gobierno y al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

“Es un irresponsable al intentar confrontarnos con la ciudadanía, eludiendo su responsabilidad como administrador de la economía del Paraguay. El Gobierno jamás aportó lo que le correspondía. Los excombatientes y sus familiares se jubilaban sin que el Estado cumpla con su parte”, denunció.

En la misma línea, el coronel retirado Benito Mercado calificó como una “falacia total” los argumentos sobre una eventual suba del IVA.

“Solo quieren tirar todo el peso sobre la ciudadanía común. Cuando se trata de impuestos a personas con altos ingresos, evaden. Pero cuando se habla de equidad tributaria, ya no quieren entrar”, afirmó.

Por su parte, Fermín León Rojas, policía retirado, señaló que existe una coincidencia general entre los gremios. “Coincidimos con los otros sectores en rechazar este proyecto. Queremos una reforma justa y sostenible, no una que cargue el peso sobre los trabajadores y jubilados”, expresó.