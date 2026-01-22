“Mucho Kant, Mill y Harari, pero poco de la verdadera historia del Paraguay”, dice Celeste del hijo de Nicanor

La senadora Celeste Amarilla arremetió contra José Duarte Penayo, titular de la ANEAES, tras sus comentarios sobre la dictadura. “Qué estúpido razonamiento para alguien tan preparado, qué manera de tirar por tierra toda su formación, mucho (Inmanuel) Kant, mucho (John) Stuart Mill, mucho (Yuval Noaḥ)Harari, pero poco de la verdadera historia del Paraguay y poca ética política, Duarte Penayo”.

Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lamentó las expresiones del presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

Este último había dicho que Alfredo Stroessner fue un presidente “constitucional” y que durante su periodo se mató menos gente que durante los gobiernos liberales. El funcionario ostenta una formación como sociólogo por la Universidad de Buenos Aires (UBA y doctor en Filosofía por la Universidad de La Sorbonne Paris IV.)

”¡No se trata de contar cadáveres! Dictadura es dictadura, sea del color que fuere. ¡Nunca ningún liberal defendió las dictaduras ni las revoluciones ni las matanzas encabezadas por liberales porque son indefendibles! Son parte de la historia negra de Paraguay y de nuestro Partido Liberal, así como Stroessner es indefendible y mucho de lo que hizo el Partido Colorado está en la historia negra del país”, aseveró la parlamentaria desde sus redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ovelar cuestiona a José Duarte y reclama una autocrítica colorada por la dictadura

La legisladora agregó que no se trata de contar muertos, ya que una sola muerte basta para ser asesino; “no se trata de medir cuánta libertad fue cercenada, no es un concurso de quién fue peor!”, recalcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igual a un seccionalero estronista

Amarilla señaló que no es tarde para que Duarte Penayo pida disculpas, ya que, caso contrario, “de nada servirá su formación para diferenciarse de los colorados rasos, de los perversos stronistas, y su nombre quedará para la mayoría de nosotros al mismo nivel que cualquier seccionalero que vende su cédula para votar”.

“Así es como me obligan a generalizar. Cada vez que quiero decir no todos son iguales, aparece otro desatinado al que se nada sirvió pasar por las mejores universidades o leer los mejores filósofos”, remató.