Caja fiscal: senador Natalicio Chase se resiste a eliminar la jubilación vip

En el marco del debate sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal en el Congreso Nacional, el senador Natalicio Chase afirmó que la Caja Parlamentaria debe ser modificada de manera prioritaria, al tratarse de un sistema “de la casa” y con problemas de sostenibilidad similares a los de otras cajas de jubilación del Estado.

“La Caja Parlamentaria debe sufrir una reforma igual que la Caja Fiscal y como es algo de la casa, creo que debe ser prioritaria”, expresó el legislador.

Chase remarcó que el sistema previsional parlamentario no es sostenible en su forma actual y que requiere cambios estructurales profundos, pero aclaró que la eliminación no es una opción viable en este momento.

En contra de eliminar la jubilación vip

El senador se manifestó en contra de la propuesta de eliminar la Caja Parlamentaria, argumentando que existen alrededor de 280 jubilados que actualmente dependen de este régimen.

“No puede ser eliminada. Hay 280 ya jubilados que están siendo parte y eso va a tener que absorber el Estado”, advirtió.

Además, señaló que devolver todos los aportes realizados por los afiliados tampoco ha sido analizado en profundidad, por lo que considera que hablar de eliminación es un planteamiento apresurado y carente de datos técnicos suficientes.

Chase confirmó que una de las alternativas evaluadas es convertir la Caja Parlamentaria en una entidad 100 % privada, eliminando el aporte estatal.

“No tiene por qué recibir aporte del Estado. Es 100 % factible que sea privada y depende de la voluntad de quienes están colaborando con la caja”, sostuvo.

No obstante, cuestionó que se afirme que la eliminación del aporte estatal por sí sola garantizará la sostenibilidad del sistema. “Decirle a la ciudadanía que solo eliminando el aporte estatal la caja va a ser sostenible es mentira. Esta caja es insalvable sin una reforma profunda”, afirmó.

El legislador detalló que cualquier modificación deberá incluir medidas similares a las previstas para la Caja Fiscal, como el: aumento de la edad de jubilación, la extensión de los años mínimos de aporte y la revisión de los beneficios otorgados por periodos cortos.

Recordó que, en sus inicios, la Caja Parlamentaria permitía jubilaciones con un solo periodo legislativo, situación que ya fue modificada, pero que aún resulta insuficiente.

“Hay un estudio que señala que se necesitan por lo menos 15 años de aporte para comenzar a retribuir. Ese análisis estará terminado en febrero”, explicó.