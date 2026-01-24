TSJE reconocerá a los movimientos internos de partidos el lunes

Estos pedidos de reconocimiento fueron remitidos por los tribunales electorales internos hasta el 14 de enero último a la Justicia Electoral, ente cuyo presidente es actualmente Jorge Bogarín (Independiente).

Posteriormente, el 2 de marzo se cumplirá la fecha límite para que los mismos tribunales electorales de cada partido político oficialicen las precandidaturas de sus respectivos movimientos internos ya sea para la intendencia, la concejalía y en algunos casos, la renovación de sus autoridades partidarias.

Al día siguiente, el 3 de marzo, inicia el periodo de propaganda electoral que se extenderá hasta el 4 de junio. Esto pese a que numerosos candidatos en todo el país violaron el plazo con propaganda ilegal extemporánea.

Representantes técnicos

Por otro lado, en la víspera se cumplió la fecha límite para comunicar a la Justicia Electoral quiénes son los representantes técnicos designados por los partidos, movimientos políticos y concertaciones que participarán en las etapas de auditorías de las máquinas de votación y softwares.

Esta designación cobró importancia meses atrás cuando el oficialismo y la oposición pidieron desde el Senado anular la compra de las máquinas de votación por supuestas vulnerabilidades.

La Justicia Electoral respondió anulando la compra pero llamó a una licitación para el alquiler de las máquinas cuyo único oferente fue el consorcio Comitia MSA, el cual había sido descalificado anteriormente y cuyos representantes en Paraguay están vinculados al grupo Ueno, ex socios de Santiago Peña.