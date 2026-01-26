Imputada intendenta de Valenzuela admite que sus arreglos de caminos no duran ni un año

La imputada intendenta de Valenzuela negó que se haya reparado recientemente el camino interno de la compañía Piraretâ, que fue la semana pasada arreglado por los propios vecinos cansados del mal estado de la calle. Confirmó, sin embargo, que el último arreglo hecho en la zona fue el año pasado.

Explicó que los caminos vecinales se reparan con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Gobernación de Cordillera y la maquinaria de la municipalidad.

“Los tramos se hacen de acuerdo a las posibilidades, se cargan ripios y son zonas rurales con caminos de tierra. Con las lluvias se deterioran cada año. En absoluto duran más de seis u ocho meses; en un año ese tramo sí o sí se tiene que volver a reparar porque ya no da”, detalló Fernández.

Sobre este tramo, dijo que el inicio de obras estaría previsto recién para el mes de marzo. Sin embargo, el mal estado en el que se encontraba ya obligó a los vecinos a hacerlo por su propia cuenta. “Se deterioran porque no son caminos de todo tiempo”, argumentó.

La intendenta aseveró que en los últimos quince años se realizaron 18 kilómetros de empedrados en la ciudad y miles de kilómetros de caminos vecinales con trabajo conjunto entre vecinos y la municipalidad. “Hay vecinos que donan ripio, otros compramos, otras veces lo compran los propios vecinos. No es algo sencillo; requiere de coordinación con las instituciones”, añadió.

Denuncias de corrupción y obras “fantasma”

Respecto a la causa por presunta mala administración, Fernández dijo que todas las obras denunciadas existen y que demostrará su realización en el juicio oral pendiente.

“Estos hechos inexistentes comenzaron en 2020, cuando volví a candidatarme por tercera vez”, aseguró la intendenta. Alegó que las acusaciones tienen tinte político.

Según Fernández, denuncias anteriores se remontan incluso a 2015 y a auditorías de contrataciones públicas. “Soy una persona que sigue viviendo de la misma manera y sin ningún crecimiento material, estoy en la misma casa. La verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

Valenzuela es un “distrito moderno” alega Intendenta

Fernández aseveró que, pese a las investigaciones e imputaciones en su contra, su gestión transformó el distrito en los últimos quince años.

“Nuestro pueblo, estoy segura, de quince años atrás y lo que es ahora... es totalmente otro. Calles polvorientas, sin empedrados, sin ningún asfalto. Hoy día nuestra ciudad es una ciudad moderna, con servicios básicos”, declaró en ABC TV.

Fernández enfatizó que Valenzuela tuvo un desarrollo sostenido en diferentes áreas, incluyendo infraestructura urbana y caminos vecinales. Incluso resaltó el progreso económico, turístico y ambiental del distrito.

“Tenemos una ciudad incipientemente industrial. Es una ciudad turística. Se cuida el medio ambiente, es algo que se cuida acá en Valenzuela. Hay programas públicos que tienden a tener un control sobre todos los balnearios que se abren, las industrias que se abren. Tenemos dos asesores ambientales”, indicó.

La intendenta concluyó que su objetivo es “trabajar y hacer lo humanamente posible para seguir adelante y llevar el progreso de los diferentes hogares de nuestro distrito” e insistió en que va a probar su inocencia.

Imputación y juicio oral

La agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, presentó en setiembre del año pasado una imputación contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.

Según la imputación, el perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad sería de aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado.