Arévalo desafía al intendente de Lambaré y se dirige a Horacio Cartes

Los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas presentaron una denuncia penal contra Orlando Arévalo y directivos de la Universidad Leonardo da Vinci por producción de documentos no auténticos y uso de contenido falso.

“Estamos ante una denuncia nuevamente en mi contra y respecto a eso quiero dirigirme a la ciudadanía lambareña y al país para decir mi verdad”, señaló.

Calificó la denuncia de un “show mediático” y afirmó que esos abogados son quienes presentaron también una denuncia por presunto lavado de dinero contra toda su familia y por título falso.

“Yo me sometí a la Justicia, el Ministerio Público se ratificó en tres instancias, luego de una ardua investigación y finalmente la Corte Suprema de Justicia también se pronunció y desestimó la denuncia”, señaló.

Afirmó que se trata de una cuestión ya juzgada y que la denuncia va de la mano con “el estilo periodístico”.

“Estos abogados hacen refritos de denuncias, son dos muchachos que realmente, según las investigaciones que estamos haciendo, responden a un equipo político y se suelen reunir con el intendente de Lambaré”, manifestó.

Aseguró que él siempre está a disposición de la Justicia y no tiene nada que ocultar. “Esto es nada más y nada menos que parte de una persecución política encabezada por el señor Rosa Agustín González Dans. Este señor está perdiendo todo su equipo, no está pudiendo completar su lista de concejales para enfrentarnos ante la candidatura de Carol González”, aseguró.

Afirmó que el intendente “juega con la dignidad, reputación y el honor” de él y su familia. “Pero yo voy a seguir resistiendo; quedan aproximadamente cinco meses de campaña para llegar al 7 de junio. Y a vos te digo, Guido González, podés seguir atacándome que yo voy a resistir, soy una persona fuerte, sé de mi origen y de mi formación”, desafió.

Aseguró que el intendente de Lambaré “utiliza” a su primo, el ministro de la Corte Gustavo Santander Dans; instrumenta así a la Justicia. “Nosotros vamos a seguir trabajando por Lambaré y el Paraguay. Y vos seguí tratando de tapar todos tus actos de corrupción”, declaró.

Hasta nombró a Cartes

En un momento del video, se dirigió a sus correligionarios y hasta al presidente del Partido Horacio Cartes: “De esta manera no se trabaja para ganar unas elecciones. El pueblo ya no necesita shows mediáticos como los que propicia el intendente de Lambaré, jugando con mi honor, con el honor de mi familia”, manifestó y aseveró que no van a responder con ataques.

“Vamos a ganar las lecciones porque nuestros vecinos y vecinas nos conocen y saben que somos gente de bien”, declaró.

Finalmente, le pidió al intendente que se dedique a su campaña y que deje de “usar la plata de los lambareños para alquilar” prensa y abogados.

“Mirándote a los ojos fijamente: A pesar de toda esa inmisericorde persecución que hacés contra mi persona, nosotros no te tenemos miedo (...) Carol González va a ser la próxima intendente de Lambaré”, finalizó.