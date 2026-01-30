Caja Fiscal: Piris tilda de “tramposos” y “sinvergüenzas” a diputados sin “autoridad moral”

Este viernes se desarrolla una audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, iniciativa que afectará principalmente a docentes, policías y militares.

Durante la jornada, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, realizó una dura intervención contra el oficialismo y cuestionó el tratamiento acelerado del proyecto.

Piris inició su exposición afirmando que la audiencia pública constituye un “acto de blanquemiento” del oficialismo, con el objetivo de justificar posteriormente la aprobación del proyecto bajo el argumento de que se dialogó con todos los sectores involucrados para legitimar la decisión.

Lea más: Caja Fiscal: hay rumores de que se modificará la propuesta del Ejecutivo, según diputada

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Advertencia de medidas del sector docente

Seguidamente, criticó la intención de tratar el proyecto de ley ya el próximo jueves, sin un debate previo amplio. Remarcó que la eventual norma recién entraría en vigencia el próximo año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Por qué el apuro, mi presidente y diputados? Si tenemos prácticamente 11 meses para discutir esto. Es más, nos tomamos el tiempo de hablar con los diputados en distintos departamentos y les puedo decir que sus colegas no saben ni en qué consiste la ley. Ni eso saben”, expresó.

El dirigente gremial advirtió que el sector docente no permanecerá pasivo en caso de que el proyecto sea aprobado en las condiciones actuales.

“Ustedes son unos tramposos. Creen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados si atropellan esto. No vamos a iniciar las clases, les vamos a dar batalla; va a tener costo. No es una amenaza, pero es una advertencia. Ustedes tienen en sus manos la vida de miles de colegas”, manifestó.

Cuestionamientos a la jubilación VIP

Piris lamentó que docentes con décadas de aporte sean perjudicados por la reforma, mientras los legisladores continúan beneficiándose de un régimen jubilatorio VIP que exige pocos años de contribución.

“Muchos de mis colegas ingresaron hace 20, 23, 24 años con una regla establecida y ahora ustedes le van a cambiar eso. A algunos les falta un año para jubilarse y le van a llevar 12 o 15 años más. ¿Y la jubilación VIP de ustedes, dónde está? Sinvergüenzas. ¿Por qué no presentaron primero para tener autoridad moral?”, subrayó.

Lea más: Caja fiscal: una reforma urgente, pero insuficiente para eliminar inequidades

Cruce con Raúl Latorre

Durante su intervención, Piris fue interrumpido por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), quien le solicitó mantener el respeto. “¿Usted me va a decir qué yo tengo que decir, presidente?”, le replicó el titular de la FEP.

Piris continuó con sus cuestionamientos y criticó a los legisladores que se opusieron a tratar en paralelo la eliminación de la jubilación VIP junto con el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“¿Por qué no tratamos esto si ustedes en 10 años se jubilan con un sueldazo de G. 26 millones? ¿Por qué al pobre docente le quieren enviar a 62 años y que trabaja en 35 años o en algunos casos 40? No tienen autoridad moral“, dijo.

“Le estoy diciendo la verdad y usted no me va a decir qué tengo que decir acá. Porque no recibo órdenes como una cierta cantidad de diputados que reciben órdenes”, prosiguió.

Pedido de postergación del tratamiento

El dirigente sostuvo que, si existe voluntad política, el tratamiento del proyecto no debería ser apurado.

“Si ustedes tienen la buena predisposición y si le dan la seriedad, tendríamos que estudiar tranquilamente en uno o dos meses. Si total, va a entrar a regir en enero del próximo año, no va a tener ninguna incidencia que aprobemos ahora o que se apruebe de aquí a seis meses. Odígamee que estoy equivocado”, señaló, dirigiéndose a Latorre.

Lea más: Caja Fiscal: ministro de Economía dice estar abierto a “dialogar e intercambiar ideas” con gremios

Defensa del trabajo docente

Posteriormente, pidió consideración hacia el sector docente y lanzó un desafío a los legisladores.

“Pueden decir todo lo que quieran, difamarnos a todos con lo que quieran; pueden decir que los docentes se jubilan pronto, pero yo les desafío que vayan una semana a dar clases, a ver si no van a pedir que nos jubilemos en ocho o en cinco años”, expresó.

Falta de aporte estatal a la Caja Fiscal

Piris también cuestionó la falta de aporte histórico del Estado a la Caja Fiscal, responsabilidad que —según indicó— ahora se pretende trasladar al sector docente.

“Es difícil la situación del docente actualmente, no es fácil. Y son bastante mezquinos, porque el Estado no aportó durante 117 años”, dijo.

“Y según el informe que tenemos del Ministerio de Hacienda, el 1% representa US$ 65 millones. Si el Estado hubiera aportado por lo menos el 10%,tendríamos US$ 650 millones y no tendríamos este déficit. Hoy nos quieren aportar el 3% miserable y quieren que aportemos nosotros 19%. Vamos a aportar más y empezamos a hablar, si es que de verdad les interesa la educación paraguaya”, sostuvo.

Finalmente, Piris se disculpó con sarcasmo ante el pleno por la vehemencia de sus expresiones. “Disculpe por la vehemencia y disculpe por decirle sus verdades”, expresó.