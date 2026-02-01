El TSJE reconoce 122 movimientos colorados; 52 en el PLRA y 24 al PFA

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jorge Bogarín González (ind.), reconoció un total de 32 partidos políticos y sus movimientos internos así como la habilitación a 22 movimientos políticos independientes y distritales con miras a las internas del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre.

Dentro de los 32 partidos reconocidos, solo seis agrupaciones (la ANR, el PLRA, el PFA, el PPC, el PCN y el PEN) tendrán internas en la práctica con la habilitación de sus movimientos internos (Ver el cuadro).

En cambio, otros 26 partidos solo habilitaron un movimiento oficialista para todo el país, por lo que sus internas serán simbólicas.

<b>Movimientos internos, partidos y movimientos políticos reconocidos por el TSJE</b> -ANR

122 movimientos internos

-PLRA

52 movimientos internos

-Partido Frente Amplio

24 movimientos internos

-Partido Participación Ciudadana

3 movimientos internos

-Partido Cruzada Nacional

2 movimientos internos

-Encuentro Nacional

2 movimientos internos



-Partidos con 1 movimiento interno



-Movimientos políticos independientes por distrito

La ANR, partido de gobierno presidido por Horacio Cartes y copado por su sector, cuenta con un total de 122 movimientos internos reconocidos por el TSJE.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas y que también renovará autoridades el 7 de junio, cuenta con 52 movimientos internos.

El Partido Frente Amplo (PFA) tiene 24 movimientos reconocidos en igual número de distritos en todo el país, por lo que no habrá competencia interna real en cada ciudad. Dicha agrupación opositora es presidida por Pedro Almada Galeano, su vicepresidente es Víctor Bareiro Roa y su dirigente es Dardo Ortiz Ramos.

El Partido Participación Ciudadana (PPC), liderado por la senadora Esperanza Martínez, tiene el reconocimiento de tres movimientos.

Finalmente, tanto el Partido Encuentro Nacional (PEN), cuya presidenta es Gloria Portillo, como el Partido Cruzada Nacional (PCN), liderado por Paraguayo Cubas, tienen dos movimientos reconocidos.

Lista única

Por otra parte, en la lista de partidos reconocidos con lista única resalta que Paraguay Tekopyahu ahora se llama “Paraguay Defiende y Actúa”.

También fue aprobado el partido “Mboriahú Memby”, del condenado senador no juramentado Rafael Esquivel “Mbururú”. También resalta la incursión del Partido Libertad y República (Libertario), entre otros.

Movimientos libres

En la lista de los 22 movimientos independientes resalta el reconocimiento del primer movimiento político distrital de la Comunidad Indígena Nepoxen Oñondivepa – MIO.

Según el cronograma, las alianzas y concertaciones políticas ya fueron reconocidas por el TSJE el 29 de diciembre último.

Otro nombre que llama la atención es el movimiento San Ber Querido, cuyo candidato a intendente es Walter Jara.