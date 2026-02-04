IPS: Brítez debe presentar un plan serio de reforma o ser sacado, según senadora

Las numerosas falencias en la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS) quedaron en relieve de nuevo con la muerte la semana pasada, en el Hospital Central de la previsional, de un asegurado que tuvo que esperar varios días por un procedimiento quirúrgico que no pudo llevarse a cabo debido a desperfectos en equipos médicos.

En conversación con ABC Color este miércoles, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) opinó que la crisis que atraviesa el IPS no solo es económica, producto de la corrupción imperante; sino que también se debe a una falta de gestión adecuada de la institución.

“No hay modelo de gestión para que la vida del usuario de IPS sea mejor”, lamentó.

Lea más: Auditoría por muerte de paciente que esperaba cateterismo: emplazan a IPS

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Opinó que el presidente de la previsional, Jorge Brítez, debe ser removido de su puesto por el presidente Santiago Peña si no presenta un “plan serio” de reforma de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La legisladora, quien fue ministra de Salud, cuestionó también la “política de tercerización” con que el gobierno de Peña ha encarado la salud en Paraguay.

“No estoy en contra de alianzas público-privadas en la gestión de salud, pero debe ser a costos públicos, porque sale mejor y al mismo precio o más barato”, manifestó. “Pero lo que se hace es dilapidar el dinero”.

Mejorar las condiciones de trabajo de médicos residentes

La senadora Martínez comentó también que su bancada en el Senado está trabajando en un plan para atender problemas en la “calidad y condiciones de trabajo” de jóvenes médicos residentes, para lo que se buscará convocar a la ministra de Salud, María Teresa Barán.

La legisladora señaló que las duras condiciones en que deben desempeñarse estudiantes médicos que hacen residencias en hospitales públicos ha tenido secuelas psicológicas en los mismos y ha llevado a suicidios e, incluso, muertes en accidentes de tránsito causados por el agotamiento.

Lea más: Convocarían a la ministra de Salud para avanzar en la ley de médicos residentes

Si bien dijo que su bancada en el Senado comenzó a trabajar en la redacción de una “ley de residencias” que apunte a mejorar las condiciones para los médicos residentes, finalmente se decidió ver el reglamento que ya tiene el Ministerio de Salud y analizar posibles modificaciones.

Además de a la ministra de Salud, se buscará convocar a representantes de las universidades, la sociedad científica, indicó.