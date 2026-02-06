Piden voto castigo contra el cartismo por apresurada reforma a caja fiscal

El profesional de blanco estaba muy molesto no solo por la forma en que el cartismo aprobó la modificación de la Caja Fiscal (atropellando con sus números y sin debate), sino también porque fue herido a la altura de los labios con un balín de goma disparado por uno de los policías apostados ayer frente al Congreso.

“Yo estaba a 20 metros y los policías de atrás dispararon. Yo he visto el balín así, una cosa feroz, me rompió todito (los labios). Explotó por mi cara un gas pimienta, un balín enorme (impactó en su rostro). Les falló a los que estaban empujando y se fue por mi cara”, explicó a ABC mientras escupía sangre y se observaba su remera manchada.

Contra legisladores

El enfermero también se lanzó contra los legisladores, cuestionando su jubilación vip. “Una pena, mientras ellos (los parlamentarios) están ahí bajo aire acondicionado, cobrando millones, el pueblo sufre acá afuera. Ellos tienen que eliminar su jubilación vip, nosotros tenemos que trabajar día y noche como mínimo 25 años (para acceder a una jubilación extraordinaria)”, expresó Musi.

De la manifestación en Asunción y otros puntos del país participaron docentes, personal de blanco, jubilados y pensionados de la ANDE, jubilados militares y policiales, trabajadores del ámbito judicial, entre otros.

La represión se inició aproximadamente a las 11:10 frente al Congreso, mientras se producía un forcejeo entre policías y manifestantes.

Aprobación de cambios a caja fiscal

La Cámara de Diputados, con mayoría cartista y sus aliados, aprobó ayer en dos sesiones extras los proyectos de reforma de la Caja Fiscal y de la Caja vip Parlamentaria.

En el caso de la Caja Fiscal, endurecieron aún más los requisitos con relación a lo presentado por el Poder Ejecutivo mientras que –tal como estaba previsto– hicieron un “maquillaje” a la Caja parlamentaria, por lo cual los legisladores activos y retirados seguirán gozando de los mismos beneficios en comparación con el resto de los trabajadores del país, tanto del sector público como privado.

Horas después de su aprobación, Diputados ya remitió al Senado el proyecto aprobado. Lo más probable es que lo traten la próxima semana y se sancione.