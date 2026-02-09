Caja fiscal: déficit seguirá si no hay aporte del Estado, advierte senador

Eduardo Nakayama cuestionó la velocidad con la que avanza el proyecto de reforma de la caja fiscal. Señaló que el texto aprobado en Diputados fue sancionado apenas unos días después ya se busca su aprobación definitiva en el Senado.

Señaló que el proyecto no incorpora de manera clara el rol del Estado como empleador. Comparó el esquema del sector privado con el público y advirtió una fuerte asimetría: mientras en el IPS el trabajador aporta 9% y el empleador 16,5%, en la caja fiscal el funcionario aporta 16% sin contraprestación patronal del Estado.

Lea más: Caja Fiscal: no realizar reforma sería “inmoral”, según Bachi Núñez

“Desde el inicio ya la caja fiscal está malparida porque tiene una fórmula que no va a ser suficiente para enfrentar las obligaciones futuras”, alertó.

Según explicó, los aportes actuales apenas alcanzan para cubrir pocos años de jubilación: “Seis años y más de aportes apenas da para pagar un año de jubilación. Matemáticamente no cuadra”, consideró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una aplicación gradual de la reforma

Nakayama se mostró a favor de avanzar hacia un esquema similar al del IPS en la caja fiscal, pero aclaró que no puede hacerse de manera abrupta. Planteó una aplicación gradual según el año de nacimiento de los aportantes, respetando derechos adquiridos y expectativas razonables. “Estamos hablando de personas, de seres humanos, no simplemente de cifras”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, quienes nacieron hasta 1970 no deberían ser alcanzados por cambios drásticos, mientras que los nacidos en décadas posteriores podrían incorporarse progresivamente al nuevo régimen.

Lea más: Diputados dan media sanción a reforma de la caja fiscal

El senador también cuestionó el aporte patronal previsto en el proyecto, que comenzaría en 2% y llegaría al 5% recién en 2030. “Eso no es nada. Es mejor blanquear el déficit y aumentar el aporte del Estado”, sostuvo.

Puso como ejemplo a policías y militares, pues consideró que no es viable extender su vida laboral hasta edades avanzadas. “No podés tener a un policía de 70 o 75 años en las calles”, afirmó, y remarcó que esas particularidades deben ser compensadas con un mayor aporte estatal.

Lea más: Caja fiscal: los pedidos concretos del sector docente

A favor de la reforma, pero no “en esta forma”

Nakayama confirmó que, a título personal, está de acuerdo con la reforma de la caja fiscal, aunque no con la forma ni con los tiempos actuales. Recordó que su postura inicial fue que el proyecto no debía tratarse durante el receso parlamentario y que cuanto más se analiza el texto, “se ve que atrás hay cosas que no están bien”.

Finalmente, coincidió en que la reforma no será una solución definitiva y que las políticas públicas deben revisarse periódicamente. “La Caja Fiscal tiene más de 100 años y esto no se puede tratar en cinco días”, concluyó.

Lea más: Policías, militares y docentes convocan a protesta contra reforma de Caja Fiscal