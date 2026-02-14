Video: Bachi pesca por licitación, mientras lluvia “a chorros” inunda Diputados

Ayer, dentro de la sede de Cámara Baja, no solo cayó la lluvia, sino también escombros, inundando principalmente el Salón Comuneros (zona conocida como la Casa de la Cultura), aunque también se vieron afectadas al menos dos oficinas parlamentarias y las instalaciones de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Obras Públicas y Comunicaciones, y la de Comisiones Especiales.

Literalmente se formó una pileta, y funcionarios de la Cámara Baja tuvieron que desagotar su oficinas con repasadores, baldes y trapos. Mientras tanto, en el otro extremo del salón Comuneros, que linda con el oficina de la Comisión de Legislación, se registró la caída de escombros.

Según reportó el director de Administración y Finanzas de Diputados, Hugo Zárate, el incidente se debió a que “se tuvieron filtraciones provenientes del techo del edificio”, y que “fueron a raíz de los trabajos que está llevando a cabo la Dirección de Mantenimiento del Congreso Nacional, que consisten en cambios de tejas, colocación de canaletas, entre otras reparaciones en dicha área”.

Esto llama la atención, puesto que las obras de mejoramiento y reparación del Congreso, por un costo de G. 3.637.000.000, se iniciaron el 26 de noviembre de 2024; es decir, hace más de un año, y se priorizaron obras de la fachada, y recién ahora supuestamente estaban reparando la zona ahora afectada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Piscina” en Diputados: esto sostienen sobre la inundación

Además de dicho llamado, existe otra adjudicación hecha también el 26 de noviembre, pero del año pasado (2025) por G. 101.000.000 para el “servicio de reacondicionamiento de techos y desagüe del edificio del Congreso de la Nación”, a cargo de la empresa Tekto, de Nicolás Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reculada con el obelisco: fondos se usarán en reparación de ascensores

El mantenimiento de la sede legislativa (incluido el bloque de Diputados) está a cargo del presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que ahora está más empeñado en la instalación de un sistema de control biométrico en la entrada de la sala de sesiones del Senado, supuestamente para “jerarquizar el Congreso”.

“Fui y soy uno de los presidentes que más invirtió en mejorar el Congreso de la Nación. Nosotros vamos a jerarquizar el Congreso, de la misma manera que funciona el Congreso de Brasil, de Bolivia, de Argentina, Chile y varios países de Europa”, dijo ayer Bachi en una entrevista a la 1080 AM.

Sin embargo, el senador cartista no quiso adelantar cuánto costaría la citada “jerarquización”, cuyo llamado a licitación aún no aparece en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Además del costo que pudiese tener, en este caso se cuestiona la necesidad real de dicho reloj biométrico, ya que Bachi alegó que, supuestamente, es para controlar el quorum en las sesiones; sin embargo, lo que tampoco explicó es para qué está el sistema de votación electrónica, similar al que se utiliza en Diputados, para precisamente controlar el quorum.

Lea más: El desgarrador relato del padre cuyo hijo fue arrastrado por el raudal

Es decir, Bachi pretende gastar en un nuevo sistema de control biométrico, cuando ya tiene un sistema que se podría aprovechar para ese fin.

En Diputados, el control del quorum se realiza mediante las tarjetas electrónicas, que son las que al ser insertadas en los dispositivos que tienen en sus curules, acreditan la presencia del legislador y habilitan el registro del voto digital.

Esto también permite que quien pretenda retirarse, utilizando como estrategia política válida el dejar sin quorum la sesión, lo haga retirando su tarjeta.

Las obras en el Congreso son financiadas principalmente con una donación de Taiwán. Al respecto, la exsenadora cartista Norma Aquino (Yami Nal) fue expulsada tras acusar a Bachi y otros cartistas de supuestamente desviar estos fondos.